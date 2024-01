Le groupe de conseil et d’expertise en cybersécurité Squad et l’intégrateur/MSSP Newlode scellent leur rapprochement stratégique visant à renforcer leur position sur le marché européen et imposer Squad en leader européen d’ici deux ans.

Très morcelé, le domaine de la cybersécurité français est en quête de renforcement et rapprochement.

NEWLODE, intégrateur et Managed Security Service Provider, annonce se rapprocher du groupe SQUAD, acteur de la cybersécurité avec un chiffre d’affaires de 83 millions d’euros et 850 collaborateurs. Ce rapprochement marque une étape clé dans le plan de développement de Squad entamé en 2020 et visant à réaliser 150 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 1200 talents d’ici la fin de 2026.

« NEWLODE est la première opération de croissance externe du Groupe, commente Marc Brua, co-fondateur et Managing Director de SQUAD. Aussi bien nos offres que les compétences de nos équipes sont complémentaires. De ce fait, ce rapprochement est un atout de taille dans le développement de la société et dans la manière dont nous nous positionnons vis-à-vis de nos concurrents. Dès aujourd’hui, nous pouvons accompagner les problématiques cyber de nos clients quelles qu’elles soient, sur toute la chaîne de valeur ».

Avec cette alliance, Squad intègre les compétences uniques de Newlode, société fondée par Omer Shala il y a 12 ans, et permet ainsi au groupe d’élargir son champ d’expertise et de services de l’audit cybersécurité aux services managés 24/7, en passant par le conseil stratégique, l’architecture, la Détection & Réponse aux incidents, les tests d’intrusion, la sécurité applicative, le DevSecOps et l’intégration de solutions.

Ce rapprochement permet à Squad d’affirmer un peu plus son statut Microsoft Gold Security mais aussi d’offrir un catalogue de produits et services étoffé, puisque Newlode est notamment partenaire de Palo Alto Networks, Fortinet, Netskope, SentinelOne, Forcepoint, Forescout, F5 et Okta.

Ensemble, Newlode et Suad desservent déjà la moitié des sociétés du CAC 40 et du SBF 120.

« Nous avons choisi de rejoindre SQUAD, car au-delà des synergies commerciales et des opportunités technologiques, nous partageons avec Eric Guillerm et Marc Brua une vision identique de l’entrepreneuriat et les mêmes valeurs humaines. Nous sommes convaincus que l’opération capitalistique que nous menons ne doit pas se traduire par une fusion de nos entreprises mais par la conservation de l’ADN de chacune et la création de ponts. Ainsi, si nous ferons évidemment partie du même groupe, NewLode gardera son identité, son libre arbitre, son ADN technologique, son agilité et sa souplesse opérationnelle tout en gagnant, grâce à SQUAD, en méthodologie, en capacité d’investissement, en assise financière et en avantages pour ses collaborateurs », explique Omer Shala, Président-Fondateur de Newlode.

Cette acquisition stratégique s’accompagne d’une entrée des associés actuels de Newlode dans le capital de Squad. Omer Shala et Julien Tarnowski, Directeur Général de Newlode, intégreront également le comité de direction de Squad, renforçant leur influence et leur participation dans les décisions stratégiques du groupe.

