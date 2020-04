Pour cause de virus et de confinement, de nombreuses entreprises de l’état américain ont mis au chômage technique ou licencié leurs employés, avec pour conséquence directe que les demandes d’aides sociales explosent : plus de 362.000 en 2 semaines.

Effet de bord non prévu, les systèmes centraux informatiques à la peine depuis 40 ans sont saturés et les applications hébergées n’ont pas été conçues pour supporter un tel afflux de demandes. Surtout dans un temps si court. Conséquence, les délais de traitement s’allongent … tant que les machines tiennent encore le coup.

Pour tenter de remédier aux difficultés, le gouverneur de l’état lui-même mentionne qu’en attendant de comprendre comment ses services ont pu en arriver à une telle décrépitude informatique, les programmeurs ayant des compétences en Cobol sont les bienvenus pour donner un coup de main. De nouvelles opportunités s’ouvrent donc chez l’oncle Sam pour les rescapés de la grande époque Cobol… Une compétence devenue bien rare…

Sans aucune arrière-pensée d’aucun ordre, ce triste exemple démontre bien que négliger les infrastructures, y compris de calcul, accumuler de la dette technique et réduire les investissements se paye un jour ou l’autre. En l’occurrence au prix fort pour ceux qui n’ont plus de quoi vivre…