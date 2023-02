Un numéro un peu particulier d’InfoNews Hebdo diffusé ce Lundi au lieu de Vendredi dernier mais qui fait toujours le tour de l’actualité IT de la semaine écoulée avec au menu beaucoup d’infos autour des IA conversationnelles et de Bing IA, mais aussi des processeurs Google, des compatibilités Zoom Rooms et Google Meet, l’abandon de Yammer, Airbus et Atos…

Dans ce numéro très inhabituel d’InfoNews Hebdo, Jean-François Le Nilias est rejoint par le miracle de la visio par Guy Hervier depuis l’autre côté de l’Atlantique et par Loïc Duval depuis l’autre bout de la France. Une occasion de faire le tour de l’actualité IT de la semaine dernière avec des sujets très variés.

On y évoque l’arrivée probable de processeurs « maison » sur les serveurs de Google Cloud.

On revient sur l’annonce de Microsoft d’abandonner la marque Yammer et d’incorporer les fonctions du réseau social d’entreprise dans son logiciel d’expérience employés « VIVA Engage ».

On évoque une compatibilité Zoom Rooms avec Google Meet et la volonté d’Airbus d’acquérir des parts d’Atos.

Le dossier de la semaine est consacrée à Bing IA et aux IA conversationnelles avec leurs qualités et leurs dérives parfois drôles, parfois troublantes.

On évoque également longuement l’évènement NetEvents Global Media Summit autour des Telecoms et de l’IT, un évènement qui revient après 3 ans d’annulations pandémiques.

Le rendez-vous de la semaine est celui des Kubernetes Community Days, quant au carton rouge de la semaine, il est pour Elon Musk !

     

EN BREF :

01:00 Google veut mettre ses propres processeurs dans son cloud

05:28 Microsoft abandonne Yammer au profit de Viva

09:00 Zoom et Google Meet s’acoquinent

13:00 Airbus en discussion avec Atos

LE DOSSIER

16:00 Les IA génératives au sommet de la Hype

L’article du New-York Times : Kevin Roose’s Conversation With Bing’s Chatbot: Full Transcript

RENDEZ-VOUS

26:50 Kubernetes Community Days

LE CARTON ROUGE

28:50 Elon Musk plus mégalo que jamais…

EN DIRECT DES USA…