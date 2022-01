Comme chaque vendredi, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission vidéo de la rédaction qui fait le tour de l’actualité de la semaine écoulée.

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont comme il se doit aux manettes de ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, l’émission hebdomadaire qui commente et analyse les temps forts de la semaine écoulée.

Une émission où nos commentateurs vont parler de cloud, de technologie, de quantique et de licornes. Côté Cloud, c’est OVHcloud qui attire les projecteurs avec son succès en Bourse et les foudres de clients victimes de l’incendie du datacenter de Strasbourg il y a bientôt un an.

Côté technologie, l’UltraRAM et le PCIe 6 sont deux nouveautés avec lesquelles les DSI vont devoir se familiariser.

Côté quantique, après l’ouverture du Grand Centre de Calcul, on apprend cette semaine la fusion du Français Pasqal avec le hollandais Qu&Co. Une fusion entre des compétences hardware et software pour donner naissance à un acteur majeur européen dans le quantique.

Enfin, côté licornes, Back Market et Qonto ont décoché le gros lot…

    

EN BREF

00:40 UltraRAM fait la synthèse entre RAM et Flash

Des chercheurs de l’université de Lancaster ouvrent la voie vers une fusion entre NAND Flash et RAM. À l’instar des technologies PMEM comme l’Intel Optane, l’UltraRAM est une mémoire non volatile qui a pour vocation de fusionner la notion de mémoire et de stockage. Mais on en est qu’au stade de la recherche expérimentale.

04:40 La norme PCIe 6 déjà finalisée

Le PCIe 5 vient à peine d’apparaître sur les PC dotés des tous derniers Intel Core i de 12eme génération (Alder Lake), que déjà le consortium PCI-SIG formalise la norme PCIe 6 qui permettra de doubler les débits et atteindre 256 Go/sec sur 16 voies.

08:07 L’informatique quantique française en effervescence

Capgemini lance son Q-Lab, un Quantum Lab destiné à démocratiser les usages de l’informatique quantique et qui s’appuiera notamment sur un partenariat entre Capgemini et IBM.

Parallèlement, on apprend que la startup hollandaise Qu&Co qui explore les algorithmes va fusionner avec Pascal, la pépite française qui travaille sur des machines à Qubits en atomes froids et qui pourrait bien être la première à proposer une machine 1000 Qubits dès 2023.

> Les startups du quantique Pasqal et Qu&Co annoncent leur fusion…

> Capgemini lance son Quantum Lab

> La France s’offre une plateforme nationale de calcul quantique

12:30 20 entreprises lancent une action collective contre OVHcloud

Souvenez-vous… Il y a presque un an, un gigantesque incendie réduisait en cendres deux des datacenters d’OVHcloud à Strasbourg entraînant la disparition de serveurs et services dont la résilience n’était pas toujours bien assurée. 20 entreprises se sont portées en action collective pour obtenir d’OVHcloud un meilleur dédommagement.

15:45 Le gros lot pour Back Market et Qonto

Back Market, la pépite de la revente de produits électroniques reconditionnés, lève 450 millions d’euros. Elle est désormais valorisée 5,1 milliards d’euros.

Qonto – avec ses solutions de gestion financière pour PME – lève 486 millions d’euros et se retrouve valorisée 4,4 milliards d’euros…

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

19:30 Le travail hybride plébiscité par les salariés

Une nouvelle étude OpinionWay commanditée par Slack montre à quel point la perception du travail a été totalement bouleversée par les mois de crise pandémique et de télétravail massif. Les entreprises n’ont plus vraiment le choix et doivent écouter les aspirations de leurs salariés en faveur d’un travail plus flexible aussi bien en termes de lieu de travail que d’horaires de travail.

Le travail hybride largement plébiscité par les salariés…

À VENIR

25:00 Opération Pôle Emploi pour les métiers du numérique

Du 24 au 28 janvier 2022 se tiendra la 4 édition de la « Semaine des métiers du numérique » proposée par Pôle emploi. Cet évènement vise à valoriser les professions de l’IT auprès des demandeurs d’emploi et à faciliter le recrutement de nouveaux talents numériques par les entreprises. Au menu, salons de recrutement, ateliers de code, programme de reconversion et bien d’autres évènements destinés à attirer les candidats.

La semaine des métiers du numérique |Pôle emploi (pole-emploi.fr)

CARTON ROUGE DE LA SEMAINE

26:35 Pour Firefox et Orange…

Un bug dans les mécanismes de collecte des données de télémétrie a paralysé le navigateur Firefox pendant plusieurs heures… Et les utilisateurs d’Orange ont eux été privés de messagerie email… Pour peu qu’ils utilisaient Firefox et ces internautes auront connu une semaine épique…