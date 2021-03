Comme tous les vendredis, voici InformatiqueNews Hebdo, votre rendez-vous vidéo qui fait le tour de l’actualité informatique…

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias déchiffrent chaque semaine l’actualité technologique de la semaine écoulée. Une semaine marquée par la conférence Microsoft Ignite riche en annonces mais pas du tout dans les domaines que l’on attendait. L’éditeur a un peu oublié Windows et son futur pour parler réalité augmentée, cloud, intelligence artificielle et collaboration dans un monde du travail post-Covid qui sera avant tout hybride.

L’actualité est aussi marquée par l’annonce des résultats sidéraux de Zoom, par l’étonnant rachat d’Acacia par Cisco, par l’ouverture d’un nouveau datacenter Equinix à Bordeaux et par la sortie de la v11 du logiciel de sauvegarde de Veeam.

Nos animateurs reviennent également sur la publication du rapport de la Sita qui mesure l’ampleur des dégâts de la crise pandémique sur le secteur du transport aérien.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:40 MS Ignite : Pas de Windows 10X, mais quelques grosses annonces

Microsoft Ignite a fait la part belle à la réalité mixte, à Teams, à Azure et à l’IA… On espérait des nouvelles de Windows 10X et de Cloud PC, mais il va falloir attendre un rendez-vous dédié à Windows dans les prochaines semaines.

06:30 Veeam muscle Backup & Replication avec une v11 centrée sur la lutte anti-ransomwares

Le spécialiste de la sauvegarde qui se présente désormais comme un leader du Cloud Data Management annonce la v11 de sa solution Backup & Replication qui comporte plus de 200 nouvelles fonctionnalités et améliorations pour la protection des données dans les environnements clouds, virtuels ou physiques.

Pour en savoir plus : Veeam Backup & Replication : la très attendue version 11 est enfin disponible…

07:40 Et un nouveau datacenter, un !

Equinix va ouvrir son 226ème datacenter d’interconnexion dans le monde… Et il est en France ! En l’occurrence dans la région de Bordeaux, pour exploiter le nouveau câble transatlantique qui débouche dans la région aquitaine.

10:40 Zoom… la Grosse année…

Star numérique de la pandémie, Zoom annonce des résultats exceptionnels tant pour le trimestre écoulé que pour l’ensemble de son exercice fiscal 2021 en général : un CA en hausse de 326% et 672 millions de dollars de bénéfices (contre 25 millions seulement en 2019).

Pour en savoir plus : Zoom, une année fiscale 2021 exceptionnelle

13:40 Cisco s’offre un géant de l’optique pour 4,5 milliards de dollars.

En s’appropriant Acacia, Cisco acquiert un savoir-faire assez unique autour des technologies d’interconnexion optique à haut débit. Un investissement lourd mais essentiel pour l’avenir…

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

16:10 Les pertes abyssales des compagnies aériennes

Le transport aérien est au plus mal. En une année pandémique, son activité est redescendue au niveau qu’il avait il y a 20 ans ! Guy Hervier a épluché le rapport de la SITA et fait le point.

COUP DE GUEULE

22:40 Intel doit payer 2,18 milliards de dollars à VLSI Technology LLC,

Violer des brevets peut coûter cher… Très cher… Un jury fédéral vient de condamner Intel à verser 2,18 milliards à une société qui n’a plus ni produit, ni client mais a été recréée il y a 4 ans simplement pour un tel procès. VLSI avait été rachetée par Philips en 1999. Puis a migré dans le giron de la spin-off NXP Semiconductors avant de retrouver une autonomie pour faire valoir ses brevets. Intel va bien entendu faire appel…