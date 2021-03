En complément des écrans interactifs Surface Hub, Microsoft veut équiper les salles de réunion de boîtiers de conférence optimisés pour Teams et pensés pour un monde du travail devenu hybride.

Teams joue un rôle de plus en plus central au sein de l’écosystème Microsoft. Le Hub collaboratif va bien au-delà de la communication par tchat et l’échange de données et documents. Il s’impose comme le liant entre toutes les activités du quotidien au sein de l’entreprise et la plateforme qui permet d’ouvrir l’univers Microsoft 365 au reste du monde.

Et alors que les spécialistes du monde du travail anticipe l’arrivée d’un monde hybride et flexible où les employés choisissent au jour le jour quand ils travailleront et où ils travailleront, Teams devient la pierre angulaire d’une telle stratégie en rassemblant les savoirs en mode synchrone et asynchrone et en facilitant la tenue de réunions hybrides avec des collaborateurs en présentiel et d’autre en distanciel.

Mais pour que ces scénarios se concrétisent dans les meilleures conditions il faut équiper les bureaux et salles de réunion d’appareils pensés pour les fluidifier. C’est exactement le but poursuivi par l’éditeur lorsqu’il a sorti sa gamme Surface Hub, aujourd’hui composée d’un écran mobile Surface Hub 2S 50’’ et d’un modèle pour grande salle, le Surface Hub 2S 85’’.

À l’occasion de MS Ignite, Microsoft a annoncé plusieurs améliorations autour de Teams dont on retiendra essentiellement la fonction PowerPoint Live in Teams (qui permet à l’animateur d’une réunion d’avoir à l’écran ses notes, slides, l’écran de tchat et les participants dans une seule vue optimisée sans avoir à partager son écran pour présenter les slides) et la Presenter Mode (qui permet à l’animateur de personnaliser comment sont présentés à l’écran ses contenus et son flux vidéo).

Mais l’annonce la plus importante est sans aucun doute l’introduction d’une nouvelle gamme de périphériques « Intelligent Speakers ».

Ces haut-parleurs à placer au centre de la salle de réunion utilisent des technologies avancées de reconnaissance de la parole pour identifier qui parle (grâce à de l’IA et un jeu de 7 micros), différencier les voix (jusqu’à 10 personnes) des personnes présentes dans la salle et appliquer automatiquement leur nom et leur profil dans la transcription automatique du meeting Teams.

Un bouton de sécurité permet de désactiver la reconnaissance automatique des participants ou encore de couper le micro.

Ces appareils ont été conçus pour offrir une excellente captation des voix ainsi qu’une excellente reproduction sonore.

Microsoft a également profité d’Ignite pour rappeler que l’éditeur certifiait également des appareils tierces pour Teams à commencer par le nouvel écran de visioconférence de Dell ou encore l’écran Poly 21 et la barre vidéo Poly P15 que nous avons déjà eu l’occasion de vous présenter.