Née en 2019 de la fusion des marques Plantronics et Polycom, Poly surfe sur les nouveaux besoins engendrés par le télétravail généralisé et propose du matériel professionnel pour améliorer le confort des visioconférences en télétravail.

La crise pandémique et le confinement (partiel ou total) des collaborateurs ont entraîné une soudaine et massive adoption du télétravail et de ses usages. Mais dans bien des cas, les collaborateurs se sont retrouvés à passer plusieurs heures par semaine en visioconférence sans disposer d’un équipement adéquat. Les usages ont ainsi considérablement évolué. Alors que moins de 30% des utilisateurs activaient leur Webcam lors des visios avant la pandémie, plus de 60% des utilisateurs l’activent désormais systématiquement.

Les besoins d’une image et d’un son de qualité sont clairement là. Mais pour les administrateurs, il est aussi de plus en plus impératif de pouvoir s’assurer que les firmwares des caméras utilisées par les collaborateurs à domicile sont bien mis à jour (les Webcams restent l’une des cibles IoT privilégiées des hackers) et que les réglages choisis au niveau de Teams, Zoom et consorts sont idéalement adaptés aux conditions réseau des utilisateurs à domicile. Par ailleurs, le nombre de tickets envoyés au support IT autour des problèmes de visio et de qualité des communications a littéralement explosé ces derniers mois et les équipes manquent souvent de métriques pour analyser l’origine des problèmes.

La situation actuelle a inspiré les ingénieurs de Poly. Le constructeur lance trois nouveaux appareils (tous certifiés Teams et Zoom) spécialement conçus pour adresser ces nouveaux usages, nouveaux besoins, nouveaux challenges…

Poly Studio P5

Cette caméra administrable intègre un micro directionnel et se montre plutôt maline dans sa conception avec son obturateur de confidentialité intégré (pour éviter toute prise de vue) et son Port USB intégré pour redonner un port disponible puisque la caméra en occupe un sur le PC (et que le nombre de ports est parfois compté). Poly a particulièrement soigné l’optique pour obtenir des images lumineuses même lorsque l’éclairage de la pièce fait défaut.

La Poly Studio P5 dispose d’un capteur 1080p et d’un zoom numérique x4.

Commercialisée nue au prix de 111 € HT, elle sera également vendue dans des bundles intégrant la Webcam et le casque micro à des prx allant de 120 € à 206 € en fonction de la qualité du casque. Quitte à faire un tel Kit on aurait aimé que Poly intègre également un écran vert (même basique) à placer derrière soi pour optimiser l’affichage des fonds artificiels que proposent les Skype, Teams, Zoom ou Google Meet.

Poly Studio P15

Voilà une barre vision compacte idéale pour capturer deux ou trois personnes autour d’un écran. La Poly Studio P15 comporte des haut-parleurs, un système de basses passif, 3 micros pour mieux isoler la voix des sons environnants et une caméra 4K avec Zoom numérique x4.

On retrouve sur cette barre la présence d’un obturateur de confidentialité intégré (qui s’active d’un simple geste) et qui évite de placer un cache sur la caméra quand on veut s’assurer d’une totale absence de captation d’image.

Elle embarque différentes technologies « intelligentes » comme le recadrage automatique de la personne qui parle (pour qu’elle soit toujours centrée même si elle se déplace latéralement) ou encore la fonction « NoiseBlock AI » qui filtre les bruits de fond.

 <

Poly Studio P21

Beaucoup plus original, l’écran Poly Studio P21 est un moniteur pensé pour la visio avec intégration de la Webcam, intégration de micros et haut-parleurs, intégration d’un éclairage dynamique autour de l’écran pour apporter plus de lumière sur votre visage et un socle qui fait office de recharge sans fil QI pour votre smartphone.

Cet « écran de réunion personnel » est un concept original. Il se connecte au PC par le port USB 3 (mais nécessite quand même une alimentation externe) par lequel sont véhiculés l’image venant du PC, le flux de la caméra, le flux audio de la conférence et le flux audio des micros intégrés.

Le son est stéréo, la captation d’images s’effectue en Full HD (1080p) avec une optique de qualité spécialement calibrée pour la visio.

On regrettera cependant que sur ce système particulièrement (mais aussi sur les deux autres), Poly n’ai pas songé à adjoindre un capteur IR qui aurait permis une authentification faciale via Windows Hello.

 <

Un logiciel qui forme aux bonnes pratiques

L’un des aspects clés de cette nouvelle offre réside dans le logiciel Poly Lens livré en standard avec ces trois appareils. Celle-ci permet bien évidemment de contrôler les paramètres vidéo de l’image captée mais elle intègre surtout des écrans de conseil et de bonnes pratiques pour une pratique douce de la visioconférence.

Ainsi l’application comporte une section « Santé et Bien-être » qui permet de contrôler un certain nombre d’alertes pour s’assurer que vous vous hydratez suffisamment dans la journée, que vous n’oubliez pas vos pauses écran, etc. Elle propose même des séances de décontraction avec des sons relaxants.

Un service d’administration qui change la donne

Mais ce qui différencie surtout ces nouveaux équipements Poly de la concurrence, c’est le nouveau service Poly Plus.

Celui-ci comprend un support « 24/24, 7/7 » par téléphone, chat ou visio, 3 ans de garantie avec un remplacement des appareils en 24H et surtout le service Poly Lens qui permet d’administrer les caméras à distance depuis le cloud.

Le service permet de gérer les caméras déployées, de mettre à jour les firmwares, de s’assurer de leur bon fonctionnement et d’obtenir des informations de débits pour mieux analyser les problèmes de qualité de visio.

Au final, on retiendra que les entreprises prennent peu à peu conscience de l’importance des équipements mis à disposition de leurs employés alors que ces derniers vont de plus en plus pratiquer la visioconférence et le télétravail.

Même après la pandémie, ces nouveaux usages vont s’inscrire dans la durée. Les équipementiers comme Poly se placent sur ce nouveau créneau avec des produits qui bénéficient aujourd’hui de près d’un an de retours d’expérience et d’analyse des usages.

TPE, PME, grandes entreprises ou travailleurs indépendants, le marché a besoin de ces produits plus intelligents, plus administrables et dont la qualité de capture de l’image et du son assure des discussions en visio de meilleure qualité.