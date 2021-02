Veeam, spécialiste du Cloud Data Management, annonce une nouvelle version (la v11) de sa solution Backup & Replication qui comporte plus de 200 nouvelles fonctionnalités et améliorations pour la protection des données dans les environnements clouds, virtuels ou physiques.

Parmi les possibilités de la solution complète proposée aux entreprises, des fonctions de reprise d’activité après sinistre pour les workload VMware Tier-1, avec les meilleurs RPO.

Très attendue, la sécurisation des sauvegardes via des répertoires Linux immuables et renforcés (conformes aux principales réglementations en la matière) empêchent le cryptage par des ramsonwares.

Le support des scénarios hybrides privilégiant l’utilisation du cloud pour l’archivage a été largement enrichi et repensé. La solution prend désormais nativement en charge native les services Amazon S3 Glacier (y compris Glacier Deep Archive) et Microsoft Archive Storage. Par ailleurs Google Cloud Storage est désormais une destination nativement gérée par Veeam 11.

Autre fonction très attendue des DBA, la restauration « instantanée » pour Microsoft SQL, les bases Oracles mais aussi les partages de fichiers NAS. Pour les bases de données, l’instantanéité combine un accès direct à la sauvegarde avec en parallèle une restauration de la base de production en arrière plan.

Enfin, un nouvel agent pour Mac fait son apparition qui s’ajoutent à ceux déjà proposés pour Windows, Linux, AIX et Solaris.

Danny Allan, CTO et SVP chez Veeam, précise: « Veeam Backup & Replication v11 – avec 200 puissantes améliorations supplémentaires en matière de sauvegarde, de cloud, de reprise d’activité après sinistre, de sécurité et d’automatisation – en dit long sur le rythme d’innovation de Veeam, ainsi que notre engagement fort à répondre aux besoins et aux exigences de fiabilité des données de nos clients et partenaires ».