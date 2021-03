Microsoft est partout où on ne l’attendait pas et nulle part où on l’espérait à l’occasion de ce MS Ignite. Pas de Windows 10X, pas de Cloud PC, pas de Sun Valley… Mais en revanche, l’éditeur a dévoilé une nouvelle plateforme VR/MR, des nouveautés Azure et du low-code à foison…

Cette édition de MS Ignite est en réalité la deuxième partie d’une conférence débutée en novembre dernier. Dès lors les annonces y sont un peu moins nombreuses qu’à l’accoutumée. La conférence est davantage centrée sur les usages actuels que sur les nouveautés produits.

Dès lors, et contrairement aux attentes, Microsoft n’a pas du tout évoqué le futur de Windows et notamment sa version allégée Windows 10X et son offre de PC dans le cloud pourtant très attendue. Dans une brève discussion de 15 minutes, Panos Panay (le patron de la division Windows et Surface) s’est contenté d’y faire très brièvement allusion en précisant « nous n’avons pas parlé de la prochaine génération de Windows… nous n’en parlerons pas aujourd’hui… ». De ce que l’on sait, Microsoft prépare un événement dédié à Windows dans les prochaines semaines et veut garder toutes les annonces pour ce moment que l’éditeur veut important.

Cet MS Ignite est marqué par quelques annonces matérielles avec les nouveaux « intelligent speakers for Teams » pour salles de réunion et la nouvelle plateforme d’IA dans le Edge « Azure Percept » dont nous avons déjà parlé hier.

Mais d’autres annonces méritent que l’on s’y attarde.

Power Automate Desktop pour tous !

Microsoft Ignite est évidemment l’occasion pour Microsoft de montrer ce que les entreprises peuvent réaliser avec sa plateforme Power composée de Power BI, Power Apps (Low-Code) et Power Automate (RPA & No-Code).

L’annonce probablement la plus importante est la disponibilité prochaine de Power Automate Desktop pour tous les utilisateurs de Windows 10 et ceci sans coût additionnel. Power Automate est la plateforme RPA de Microsoft qui dérive de l’ancien Microsoft Flow (automatisation des Workflows façon Zapier ou IFTTT). Cette plateforme dispose depuis l’an dernier d’une extension dénommée « Power Automate Desktop » afin d’automatiser les tâches répétitives sur les postes.

Désormais, cette extension va être intégrée directement dans Windows 10 et permettra à chacun de réaliser ses propres automatisations très facilement. C’est un plus notable pour la productivité de chacun sous Windows. C’est aussi un coup dur à tous les acteurs de la RPA qui ont investi sur des outils d’automatisation du poste Windows : certains y gagneront probablement à exploiter celui de Microsoft devenu gratuit et trouver des moyens de l’intégrer à leur plateforme.

Pour rappel, Power Automate Desktop est un logiciel qui capture les différentes actions que vous réalisez et les rejoue ensuite à volonté. Il propose également plus de 370 actions précompilées qui se connectent à de nombreuses applications différentes.

Power FX, un nouveau langage « Low-Code »

Autre nouveauté de l’univers « Power » de Microsoft, Power Fx est un langage de développement « low-code » (et en open source !) inspiré du principe de formules Excel. L’idée est de créer des ponts entre l’univers Excel bien maîtrisé par des millions d’utilisateurs avancés et l’univers Power Apps destiné aux développeurs et aux « citizen developers ». L’objectif est de permettre aux utilisateurs métiers avancés (et familiers d’Excel) de personnaliser la logique métier des applications créées avec la plateforme Power Apps (ou avec d’autres outils de développement) grâce à un langage inspiré des formules Excel. Le langage n’est pas totalement inconnu puisqu’il était déjà au cœur du Canvas des Power Apps. Mais désormais, Microsoft veut en faire un langage universel disponible sur tous les modules de l’univers MS Power mais surtout utilisable et exploitable par n’importe quel éditeur de plateformes puisque disponible en open source.

Un nouvel accélérateur de migration des données dans le cloud

Autre annonce majeure, Azure Synapse Pathway est une nouvelle brique de l’univers « Azure Synapse Analytics », la solution de Microsoft directement concurrente de Snowflake et qui cherche à unifier l’univers des Data Lakes et des Datawarehouses pour permettre de mener toutes leurs analyses de données au même endroit.

Azure Synapse Pathway veut simplifier et accélérer la migration des datawarehouses des entreprises (qu’ils soient on-premises ou déjà dans le cloud, et particulièrement dans les clouds concurrents) vers Azure Synapse Analytics : non seulement les données sont transférées mais également les logiques et requêtes associées. Pathway assure ainsi une conversion en T-SQL des différents objets, vues, procédures, fonctions et requêtes grâce à des mécanismes de transcriptions et d’optimisations. Pathway est pour l’instant compatible avec IBM Netezza et Snowflake mais Microsoft planche déjà sur la compatibilité avec Teradata, Redshift, BigQuery, Hive/Hadoop.

Une nouvelle plateforme collaborative en réalité mixte

Microsoft Mesh était sans doute la nouveauté la plus visuelle de ce MS Ignite. Cette plateforme permet à différentes personnes disséminées à différents endroits de la planète de partager une même expérience collaborative dans un même lieu virtuel. Un nouveau moyen de créer des liens et des interactions alors que le bureau devient hybride, que le télétravail se généralise, et que les entreprises font de plus en plus appel à des freelances qui n’auront pas ou peu l’occasion de se rendre dans les locaux physiques de la société.

Chacun apparaît dans cet univers virtuel sous forme d’Avatar ou même d’hologramme (si la pièce est équipée de caméra 3D par exemple) et tout le monde peut discuter, échanger des objets 3D, partager une même expérience collective ou collaborer autour d’un même projet représenté en 3D. L’idée n’est pas nouvelle puisque Microsoft l’explore de multiples façons depuis 2015 et qu’une application de rencontre comme AltspaceVR réalise un peu la même chose. Mais Microsoft Mesh est avant tout une plateforme destinée à simplifier la création d’expériences façon AltspaceVR (dont l’éditeur a déjà présenté une version motorisée par Mesh).

« Voyager virtuellement et visiter en groupe les ruines de la Grèce antique, créer des bâtiments à partir de modèles virtuels permettant aux architectes de travailler ensemble et à distance, quel que soit leur lieu de résidence : ce ne sont que quelques-unes des possibilités offertes par Microsoft Mesh. Cette nouvelle plateforme permettra de mieux collaborer virtuellement, apprendre ensemble quel que soit le lieu où on se trouve, faire appel à des experts à distance, imaginer de nouveaux modèles et expériences 3D à plusieurs » explique Microsoft.

La plateforme n’est pas limitée aux Hololens. Elle est en réalité ouverte à tous les casques de réalité virtuelle et de réalité mixte (à commencer par les casques Windows Mixed Reality et les casques Occulus) mais aussi aux smartphones !

MS Ignite se poursuit encore cette semaine et ses nombreuses sessions resteront disponibles en replay. Pour y accéder : myignite.microsoft.com