Retrouvez la deuxième partie du résumé vidéo des principales informations de l’été d’InfoNewshebdo avec Guy Hervier et Jean-François Le Nilias.

Dans cette seconde partie, nous revenons sur les malheurs de KPMG avec Teams, la situation de l’emploi IT, le plan social chez Accenture, la disparition de SupInfo, les 50 ans du Cigref, le Privacy Shield qui vole en éclats, les emplettes d’HPE-Aruba et OpenIo repris par OVH.

Bonne visualisation !

En Bref :

00:30 Quand KPMG supprime l’historique de chat de 145 000 comptes Teams

02:10 En France, l’emploi IT résiste aux effets de la crise

03:44 Accenture supprime 25 000 emplois dans le monde

05:00 Ionis Group retenu pour racheter Supinfo

06:58 Le Cigref a soufflé ses 50 bougies

09:36 Le Tribunal européen sabre l’accord Privacy Shield

12:17 Rachat de Silver Peak : Un coup de maître pour HPE-Aruba

13:55 OVHCloud acquiert OpenIO