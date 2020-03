Comme de très nombreux événements en France, en Europe, et partout dans le monde, les organisateurs du salon IT Partners annoncent que l’édition 2020 à l’origine prévue les 11 et 12 mars est reportée suite à l’épidémie de coronavirus COVID-19 et l’interdiction des autorités françaises de toute manifestation de plus de 5 000 personnes en lieu confiné.

L’édition 2020 est donc reportée au 1 et 2 juillet 2020 et se tiendra, comme toujours, à Disneyland Paris.

A toutes fins utiles, rappelons que :

– Salon Global Industrie est reporté au 9 et 12 juin au Parc des Expositions Paris le Bourget.

– Big Data Paris 2020 est repoussé aux 27 et 28 mai 2020 au Palais des Congrès, Paris.

– Solutions RH et eLearning Expo 2020 est décalé aux 26, 27 et 28 mai à la Porte de Versailles à Paris.

