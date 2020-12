« L’invité de la semaine », c’est votre rendez-vous hebdomadaire en vidéo qui accueille les responsables des entreprises de l’IT. Cette semaine Guy Hervier reçoit Malek Khellaf, président de BT France.

BT, anciennement British Telecom, est un géant mondial des Télécoms avec plus de 100 000 salariés dont 3 200 experts sécurité répartis dans ses divers SOC à travers le monde. Son activité française qui compte aujourd’hui 450 collaborateurs s’attache exclusivement à accompagner les grandes entreprises internationales sur leurs problématiques globales de connectivité, de cybersécurité et de cloud.

Avec Guy Hervier, son PDG Malek Khellaf revient sur la session des services de proximité à Computacenter, sur les annonces récentes autour du SD-WAN et sa gestion intelligente et efficiente des trafics réseaux, sur les besoins de connectivité multicloud des entreprises et sur les services de cybersécurité et le Cyber SOC français de BT (au Plessys-Robinson).