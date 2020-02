Porté désormais par le SDN et « l’intent based network », Cisco fait évoluer ses offres et ses technologies pour ce nouveau monde IT où ce sont les applications et le software qui doivent piloter le réseau. Un changement de paradigme que nous explique Laurent Degré, Directeur Général de Cisco France, invité de la semaine d’InformatiqueNews.

Laurent Degré revient avec Guy Hervier sur les dernières annonces de la conférence Cisco Live et notamment sur l’arrivée d’une offre mariant AppDynamics et InterSight. « On est dans un nouveau monde IT multicloud et multidimensionnel où l’on va chercher les applications en mode SaaS, dans un cloud privé, dans un cloud public, sur une très grande variété de devices. Désormais, la gestion des flux doit être totalement dynamique ce qui se fait au travers de l’intelligence et de l’automatisation. AppDynamics permet de gérer la vraie qualité de service, celle perçue par l’utilisateur. InterSight simplifie et automatise la réorganisation du réseau en fonction des besoins et des informations retournées par AppDynamics. Désormais, les deux solutions vont bénéficier d’une même console unifiée et vont peu à peu fusionner en une plateforme centrale d’intent based networking ».

  

Suite à l’acquisition de Sentryo (une start-up française), Cisco met aussi en place une nouvelle architecture globale pour l’Internet des Objets et la sécurisation de l’IoT et de l’IIoT. « Le monde industriel se connecte lui aussi à Internet aujourd’hui. Sentryo et Cisco Cyber Vision découvre, cartographie et surveille de façon automatisée les actifs et les flux IIoT. Grâce au Machine Learning, Cyber Vision repère les flux anormaux ou qui ne sont pas nominaux et déclenche des alertes voire des actions défensives automatisées ». Laurent Degré revient sur les usages pratiques de ces solutions en détaillant des exemples comme le Port de Rotterdam.

L’attaque au ransomware dont est victime Bouygues Telecom est également une actualité qui interpelle Laurent Degré : il rappelle que la cyber-criminalité représente aujourd’hui une masse financière à peu près équivalente au PIB d’un pays comme l’Espagne et revient sur les enjeux de la souveraineté numérique et l’importance de sensibiliser les PME aux problématiques de la cybersécurité.