SASE… le nouveau buzz word de la cybersécurité « cloud native » est l’une des grandes tendances de 2021. Ce modèle « Secure Access Service Edge » opère dans le cloud pour assurer une cybersécurité de l’utilisateur jusqu’à l’application en combinant SD-Wan, CASB, Web Gateways, Zero Trust Access et autres technologies de sécurité, le tout piloté depuis une console dans le cloud.

La startup « iboss » se définit elle-même comme une société de sécurité cloud qui fournit aux entreprises et à leurs employés un accès rapide et sécurisé à Internet sur n’importe quel appareil, depuis n’importe quel endroit et dans le cloud.

Elle annonce avoir finalisé un nouveau tour de table et levé 145 millions de dollars pour étoffer sa présence internationale et mieux peser sur un marché évalué en 2021 à 25 milliards de dollars.