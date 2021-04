Chaque Vendredi, Guy Hervier invite un grand acteur de l’IT en France sur le plateau d’InformatiqueNews et IT For Business pour faire un point sur son actualité et sur comment il traverse la crise pandémique. Pacôme Lesage, président de Sage en France, est notre invité de la semaine.

Il y a trois ans, l’éditeur SAGE se fixait comme objectif de basculer 100% de ses solutions en mode SaaS dans les 3 ans à venir. Un objectif ambitieux pour ce grand spécialiste européen des logiciels de comptabilité et de gestion commerciale pour TPE, PME/PMI et ETI.

Née à Newcastle dans les années 80, SAGE est devenu l’un des trois plus grands éditeurs européens juste derrière SAP et Dassault Système. Aujourd’hui, l’éditeur accompagne plus de trois millions de clients répartis dans 23 pays, grâce à 13 000 collaborateurs et à un réseau de comptables et de partenaires. Avec eux, il vit la transformation numérique et la migration des applications vers le cloud. L’éditeur a notamment lancé Sage Business Cloud, une solution unique en mode SaaS intégrant la comptabilité, la finance, la gestion commerciale, la gestion d’entreprise intégrée, les ressources humaines et la paie, les paiements et la communication bancaire.