Lenovo, constructeur d’ordinateurs et d’infrastructures, et Nutanix , spécialiste du cloud computing et des infrastructures hyperconvergées, annonce le lancement d’une offre commune de « Bureau as a Service ».

Baptisée Lenovo TruScale for Hosted Desktops with Nutanix, cette offre commune propose aux entreprises une solution de travail à distance complète et sécurisée. Elle repose sur les périphériques clients Lenovo tels que des clients légers et les PC, sur des environnements de bureau virtuels comme Citrix ou autre, et sur la série de serveurs Lenovo ThinkAgile HX spécialement optimisés par et pour Nutanix. Le tout via une licence par utilisateur et géré selon le modèle « as-a-Service ».

Rappelons que chez Lenovo, la marque TruScale regroupe toutes les offres de paiement à l’usage (Pay-For-What-You-Use).

La solution complète Hosted Desktops allie une simplicité digne du cloud, des performances propres à un déploiement sur site, la commodité d’un paiement mensuel unique et celle de disposer d’un point de contact unique pour le support.

L’équipe de services de Lenovo gère ainsi tous les aspects de l’engagement, allant des services professionnels qui aident les clients à dimensionner et à concevoir une stratégie de migration réussie, jusqu’au retrait des actifs en fin de vie. Les services managés Lenovo garantissent le bon fonctionnement de l’infrastructure 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, libérant ainsi le temps des administrateurs informatiques qui peuvent se concentrer sur les priorités stratégiques.

Tarkan Maner, Chief Commercial Officer chez Nutanix, professe : « Alors que les entreprises du monde entier cherchent la voie à suivre au-delà de cette pandémie, elles ont besoin de partenaires technologiques pour les aider à embrasser l’avenir du travail et à prospérer dans un modèle de travail hybride qui sera la norme pour de nombreuses organisations ».