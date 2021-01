Leon est le dernier avatar de Luko, entreprise spécialisée dans la « néo-assurance » immobilière et qui revendique 100.000 assurés.

Ce nouveau service en ligne requiert l’inscription (gratuite) de l’utilisateur. Quelques minutes suffisent pour préciser les critères de recherche, puis examiner les offres réparties sur 850 sites web spécialisés. A priori, l’utilisateur reçoit aussi des annonces par email.

Leon promet de faire gagner au moins une heure par jour au candidat à la location, ce qui est tout à fait crédible.

La communication du site promet également que l’utilisateur sera le 1er sur place, prêt à visiter le logement. Ce qui paraît exagéré puisque le service est destiné à de très nombreux utilisateurs et que 30% des recherches se concentrent sur seulement 5 départements … Il faut savoir qu’il y a en moyenne 6 demandes pour 1 seule offre sur Paris, Lyon ou Bordeaux. Savoir rapidement qu’un bien est proposé à la location est effectivement intéressant et constitue le principal attrait de Leon. Croire ou espérer arriver forcément le premier est en revanche beaucoup plus illusoire.