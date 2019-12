L’année 2019 s’achève et plusieurs études mettent en avant les applications mobiles qui ont marqué ces 12 derniers mois et même la décennie. Des palmarès qui reflètent les usages actuels mais aussi les évolutions de nos sociétés…

La semaine dernière Apple et Google ont, chacun de leur côté, remis leurs « awards » aux applications et jeux qui ont marqué l’année 2019 sur leurs plateformes respectives App Store et Play Store. Dans les deux cas, la photo et la vidéo ont été mises à l’honneur ce qui n’est pas une véritable surprise tant ces usages sont aujourd’hui devenus indissociables de nos appareils mobiles.

De son côté, l’une des principales plateformes de données et d’analyse mobile du secteur, « Annie », a publié des statistiques amusantes sur les applications mobiles les plus populaires sur la décennie écoulée.

Des palmarès qui nous donnent l’occasion de nous pencher sur les usages quotidiens de la mobilité et sur les préoccupations des utilisateurs mobiles.

Les applications de la décennie

La seconde décennie du 21ème siècle aura largement été marquée par les solutions de communication instantanée et les réseaux sociaux. 8 des 10 applications les plus téléchargées mondialement entrent en effet dans cette catégorie : Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Skype, TikTok et Twitter trustent un palmarès où YouTube et UC Browser (le navigateur d’Alibaba Group) font office d’intrus.

Si l’on se concentre sur le seul marché français, la prédominance des applications de tchat reste évidente mais le palmarès diffère quelque peu avec la présence d’applications musicales (Shazam, Deezer), d’une application de navigation routière (Waze), et d’une application de vente en ligne (LeBonCoin).

Mais la plateforme Annie propose aussi une autre vision de nos sociétés en proposant le palmarès des applications sur lesquelles les internautes français ont dépensé le plus d’argent. Et le résultat interpelle. En effet, 6 apps de ce Top 10 sont celles de sites de rencontres : AdopteUnMec, Tinder, Badoo, Lovoo, Meetoc, Happn!

Un élément pas tout à fait anodin qui, associé à la prédominance des applications conversationnelles dans le Top des téléchargements, rappelle à quel point Internet et les Smartphones ont profondément modifié les relations et les interactions humaines ces 20 dernières années.

Sinon les Français semblent gros consommateurs de musique puisque Deezer prend la première position accompagnée par deux autres applications de divertissement que sont Netflix et MyCanal. Et dans un esprit très franchouillard, mélange de désobéissance et de « peur du gendarme », iCoyote et l’aide qu’il apporte quotidiennement aux automobilistes dans leur quête de conservation des points de permis de conduire atteint la 6ème place !

Les applications de l’année 2019

Cette année Apple a remis son très recherché titre de « meilleure application mobile pour iPhone » à Spectre Camera, l’application de prise photo à longue voire très longue exposition, de Lux Optics, très largement boostée à l’IA. Elle permet des photos de nuit non floues mais aussi de prendre en photo des paysages et des lieux tout en faisant disparaître les passants.

Côté Google et Android, les gagnants se nomment Glitch Video Effects, l’outil d’effets spéciaux à ajouter aux vidéos de InShot qui a été plébiscité par les utilisateurs, et Sybel, l’application de divertissements à écouter, qui a été élue par Google.

Sont aussi mises en évidence pour 2019, Appy Weather (l’appli météo très personnelle), Boosted (pour apprendre à mieux gérer son temps), Calm (pour méditer, dormir ou se relaxer), Mubert (l’appli zen pour se détendre ou focaliser son attention), SleepTown (pour développer une routine de sommeil), Omio (pour voyager malin en Europe), Scripts de Drops (pour apprendre les langues d’une nouvelle façon), MashApp (outil de partages de courtes séquences vidéos), MelodyVR (pour vivre des concerts en réalité virtuelle), Big Bang AR du CERN (pour revivre le big bang), Ruff (gestion de notes et listes).

Le nombre non négligeable d’applications liées à la gestion du stress et du sommeil témoignent également d’une certaine sensation de « mal-être » croissant dans nos civilisations.

On notera aussi dans cette liste, la présence de deux applications AR/VR confirmant l’ancrage progressif de ces technologies dans le quotidien des utilisateurs mobiles.