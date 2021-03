Java, Python, Excel, Machine Learning, méthodes Agiles, Test logiciel et data science comptent parmi les hard skills phares du moment selon le nouvel Index Degreed.

La plateforme d’upskilling/reskilling Degreed publie ses nouveaux Index 2021 des compétences classées comme les plus importantes par les développeurs, les chefs produits et les analystes commerciaux.

Il en résulte trois TOP 10 assez différents et complémentaires qui illustrent les « hard skills » (autrement dit les savoir-faire) du moment alors que, parallèlement, les RH focalisent de plus en plus leur attention sur les « soft skills » (les qualités émotionnelles et sociales), la pandémie ayant bouleversé les pratiques et exigé chez les collaborateurs de vraies qualités d’adaptation.

Néanmoins, la crise – qui accompagne et prolonge les effets de la pandémie – encourage aussi les entreprises à favoriser les mouvements internes plutôt que l’embauche. Et par voie de conséquence, elle impose aux entreprises d’intensifier leurs efforts pour faire évoluer les compétences de leurs collaborateurs d’autant que les technologies évoluent vite et les Business se cessent de se réinventer pour survivre.

Retraining (recyclage professionnel), Reskilling (reconversion professionnelle) et Upskilling (perfectionnement professionnel) s’imposent comme 3 mots clés incontournables du monde de l’emploi pour les années à venir. Sans ces pratiques, les entreprises auront le plus grand mal à retenir les talents et à assembler des équipes leur permettant de suivre le rythme effréné des innovations et de la transformation numérique.

« Il est essentiel d’examiner régulièrement les compétences dont les gens disent avoir besoin pour travailler efficacement, car cela est lié à leur productivité et à la qualité de leur travail, explique David Kuntz, head of data science chez Degreed. Plus de quatre travailleurs sur dix affirment ainsi que le manque de confiance en leurs compétences impacte leur travail et que les tâches prennent plus de temps à accomplir. ».

TOP 10 DES COMPETENCES 2021 SELON LES DEVS

Pour les développeurs, les compétences en développement et la connaissance de certains langages de programmation arrivent sans surprise parmi celles essentielles pour bien faire leur travail. Machine Learning et Intelligence Artificielle se placent désormais en bonne position tout comme le « Test Logiciel » qui demeure une compétence assez transverse des différents index établis pour 2021 par Indeed.