Conséquence de la crise Covid, la forte croissance du cloud va se poursuivre au moins jusqu’en 2024 selon Gartner, notamment portée par les dépenses des entreprises en matière de PaaS et DaaS…

Sans surprise, la dernière étude du Gartner confirme que la pandémie aura été favorable au Cloud sur le long terme et que les entreprises vont continuer à largement investir aussi bien dans les ressources IaaS que dans les services PaaS, SaaS ou BPaaS dans les trois années à venir.

« La pandémie a validé la proposition de valeur du cloud estime ainsi Sid Nag, VP Research chez Gartner. Les modèles évolutifs et à la demande du cloud pour améliorer la rentabilité et assurer la continuité des activités incitent les entreprises à accélérer leurs plans de transformation numérique… Plus que jamais, le cloud devient la nouvelle norme ».

À l’échelon mondial, 14,2% des dépenses IT des entreprises se feront dans le cloud en 2024, contre 9,1% en 2020.

Même si les dépenses en services SaaS et IaaS vont largement continuer à dominer le marché, c’est le PaaS qui bénéficiera de la plus forte progression annuelle (26,6%) alors que les développements « cloud native » vont se multiplier et que les approches « plateformes » vont se généraliser pour bâtir des solutions plus ouvertes et à même d’ouvrir de nouvelles sources de revenus.

Gartner estime qu’en 2022, les dépenses en solutions SaaS s’élèveront à 138 milliards de dollars. Celles en services d’infrastructures IaaS dépasseront les 82 milliards de dollars et celles en services PaaS avoisineront les 69 milliards de dollars.

Mais Gartner voit également les dépenses en services BPaaS (Business Process as a Service) augmenter pour atteindre les 50 milliards de dollars, tous comme celles sur les services de sécurité managée (MSS) qui approcheront les 20 milliards de dollars.

Enfin, on remarquera que Gartner estime que les dépenses en « Desktop as a Service » vont quadrupler en 3 ans pour atteindre les 2,5 milliards de dollars en 2022.

« La pandémie COVID-19 a obligé les organisations à se concentrer rapidement sur trois priorités: préserver leur trésorerie notamment en optimisant les coûts informatiques, soutenir et sécuriser une main-d’œuvre distante et enfin assurer la résilience constate Sig Nag. Investir dans le cloud est devenu un moyen pratique de répondre à ces trois besoins ».

De quoi réconforter les grands du cloud mais également de quoi donner des espoirs au métacloud européen, un projet qui arrive tard dans la course mais qui bénéficiera d’un marché toujours en forte croissance.

Source « Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2018-2024, 3Q20 Update. »