Malgré les incertitudes économiques et politiques, Gartner anticipe une augmentation des dépenses IT dans les entreprises de l’ordre de 3,4% en 2020.

Selon Gartner, les dépenses IT mondiales dépasseront les 4 000 milliards de dollars en 2021. « Bien que les incertitudes politiques aient rapproché l’économie mondiale d’une récession, cela ne s’est pas produit en 2019. Et ce n’est toujours pas le scénario le plus probable pour 2020 et au-delà », explique John-David Lovelock, Distinguished Research VP chez Gartner. « Bien que conscientes des incertitudes mondiales, les entreprises redoublent leurs investissements IT anticipant une croissance des revenus, mais leurs habitudes de dépenses évoluent continuellement. »

Si en 2019, les entreprises ont un peu moins investi dans leurs datacenters, dans leurs équipements informatiques et dans leurs services de communications, elles vont corriger le tir dans les deux prochaines années et accroître légèrement leurs investissements dans ces domaines.

Mais c’est principalement dans les logiciels d’entreprise et dans les services que le gros des investissements IT se concrétisera dans les deux prochaines années.

Avec une constante : les offres basées sur le cloud vont croître plus rapidement que les offres IT non cloud.

Ainsi, si le segment en plus forte croissance est celui des logiciels (avec 10,5% de croissance annuelle), il est essentiellement animé aujourd’hui par l’adoption des services SaaS (Software as a Service). « Presque tous les segments du marché des logiciels d’entreprise sont boostés par l’adoption des logiciels en mode SaaS », constate M. Lovelock. « Nous nous attendons à ce que les dépenses pour des logiciels non cloud continuent également de croître, mais à un rythme significativement plus lent. Le SaaS gagne de plus en plus de terrain, bien que les logiciels sous licence soient toujours achetés et leur utilisation continuera de croître jusqu’en 2023. »

Selon Gartner, les dépenses IT n’en demeureront pas moins en perpétuelle évolution, les entreprises adaptant dynamiquement leurs dépenses en fonction des besoins, de l’évolution des services proposés par les clouds et des révolutions technologiques.

