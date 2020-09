L’univers du développement Windows se rapproche de plus en plus de celui de la mobilité. Parallèlement aux efforts de Microsoft autour des Progressive Web Apps, de Xamarin et de .NET6, d’autres technologies venues des mobiles tentent de faire leur place.

Depuis plusieurs années, les entreprises sont confrontées à une problématique chronophage, complexe et coûteuse : comment s’assurer que les applications métiers, notamment celles développées en interne, soient disponibles sur la grande variété de terminaux utilisés par leurs collaborateurs.

L’invasion des smartphones et tablettes dans l’entreprise a imposé de former des développeurs Android et iOS. Des univers très différents qui imposent souvent de créer des versions différentes des applications.

Sans compter que les applications métiers doivent aussi fonctionner sur Windows voire sur Mac. En cette période pandémique, avec le confinement et une plus grande acceptation du télétravail, le PC a réussi à redorer son image et a rappelé à tous qu’il restait un outil clé de productivité au quotidien.

Dès lors, les entreprises cherchent désormais à ne faire qu’un seul développement pour couvrir tous les terminaux ou, tout au moins, à faire en sorte que des mêmes compétences de développement soient applicables à tous les environnements d’exécution qu’ils soient fixes ou mobiles.

Microsoft œuvre de son côté avec Xamarin notamment, mais également avec le support natif des technologies PWA (Progressive Web Apps) au cœur de Windows, afin de permettre aux développeurs Windows et Web d’adresser – avec les mêmes codes et compétences – les PC et les mobiles. À l’avenir, l’éditeur prépare avec .NET 6, une importante refonte de ses outils et frameworks pour rendre le développement cross-plateforme encore plus accessible et simple.

Mais les technologies de l’univers mobiles se rapprochent, elles aussi, de l’univers Windows 10. Ainsi, cette semaine, Swift et Flutter ont fait leur apparition sur la plateforme de Microsoft qui anime plus d’un milliard de PC à travers le monde.

Le Swift d’Apple enfin sous Windows

Le langage de programmation Swift, initié, créé et soutenu par Apple, vient en effet, six ans après sa création, d’être porté sous Windows. La fondation Swift.org annonce en effet l’introduction de toute la chaîne d’outils Swift pour Windows 10.

Cette chaîne d’outils comporte tous les composants de développement nécessaires à la création, l’assemblage et l’exécution de codes Swift sous Windows : le compilateur, les librairies ainsi que tout l’écosystème associé (Foundation, XCTest, libdispatch…).

Les créateurs du kit de développement soulignent que l’interopérabilité entre Swift et C/C++ permet d’exploiter pleinement la plateforme Windows et aide les entreprises à plus aisément partager du même code entre les environnements iOS, macOS et Windows.

Rappelons que Swift a été également porté sous Linux depuis longtemps.

Swift 5.3 pour Windows est accessible depuis le site Web Swift.org.

Flutter de Google veut s’imposer sur les bureaux

À peu près dans le même temps, Google a lancé la version alpha de Flutter pour Windows. « Flutter est un toolkit de développement d’interfaces utilisateur cross-plateformes, conçu pour permettre la réutilisation du code source entre les systèmes d’exploitation tels que iOS et Android tout en permettant aux applications de s’interfacer directement avec les services sous-jacents de la plateforme d’exécution » explique Chris Sells responsable Flutter chez Google. « Nos propres statistiques montrent que plus de la moitié des développeurs Flutter utilisent Windows (ndlr : pour créer les applications mobiles), c’est donc aussi une cible naturelle pour les applications créées en Flutter. »

La prise en charge native des ordinateurs de bureau ouvre ainsi de nouvelles perspectives à Flutter et aux développeurs qui l’utilisent : amélioration de la chaîne des outils de développement, réduction des frictions entre les plateformes, disponibilité des apps sur toutes les plateformes à partir d’un même code… Autant de qualités synonymes de gains de temps et d’argent pour les entreprises.

Ciblant à l’origine Android et iOS, Flutter a été étendu petit à petit aux développements Web, Mac, Linux et désormais Windows. L’outil s’appuie sur une programmation en DART, le langage inventé par Google. Pour l’instant, le kit n’est encore qu’en version Alpha et ne cible que l’environnement traditionnel Win32. Toutefois, l’équipe travaille déjà au support d’UWP à l’avenir, une galerie de démonstration étant déjà disponible sur le Windows Store pour montrer la faisabilité.

Les enjeux sont importants. Les entreprises ont besoin d’agilité y compris dans leurs développements internes. Si les outils no-code/low-code ont le vent en poupe, des outils permettant un vrai développement unique sur toutes les plateformes sont également une nécessité. Et désormais, les entreprises ont un choix de solutions de plus en plus étendu.