Bien que confinés, les étudiants et les enseignants-chercheurs de l’EPITA répondent avec beaucoup d’énergie et d’imagination à l’appel de Joël Courtois, DG de la célèbre école informatique : « Nous proclamons depuis des années que le numérique est un élément essentiel du monde à venir. C’est le moment de le démontrer avec la créativité de toutes et tous » écrivait-il le 25 mars dernier.

Il peut être rassuré ses étudiants ne manquent pas d’idées pour apporter leur soutien et leurs compétences en développement dans la lutte contre le Covid-19 : Visières imprimées en 3D, pousse-seringues conçus en open source, plans de ventilateurs d’urgence versés en open source, plateforme de centralisation, site internet d’aide à l’appropriation des outils numériques…

À ce jour, 23 projets ont été proposés et 36 étudiants et enseignants sont mobilisés sur 5 projets validés par les professionnels de la santé, permettant de concentrer les efforts sur des idées jugées utiles pour des résultats rapides.

* Production de visières avec imprimante 3D

Les étudiants, les enseignants-chercheurs et les directeurs de site en région se mobilisent en produisant des visières pour le personnel de santé. On compte aujourd’hui plus de 250 visières produites avec 10 imprimantes 3D, un nombre qui progresse tous les jours.

* Conception de pousse-seringues en Open-Source

Suite à une demande de l’APHP, l’EPITA et les équipes R&D de l’entreprise DAGOMA ont collaboré à la création de pousse-seringues simplifiés et publiés en Open Source. Inspiré du projet Open Source Poseidon, le projet est en bonne voie et un prototype est en test à l’APHP. L’EPITA participe à la programmation d’un générateur de fichiers G-Code, permettant de contrôler le pousse-seringue.

* Healφ

Afin de mettre en relation les donneurs de matériels (notamment les makers) avec les demandeurs de matériels (les hôpitaux) via la géolocalisation, les EPItéens ont initié une plateforme web pour les makers du réseau 91 et tous ceux intéressés. Une dizaine d’étudiants travaille à la conception de cette plateforme. Le site sera mis en ligne dans les prochains jours.

* M.U.R – Minimal Universal Respirator

L’objectif de ce projet Open Source est de créer un dispositif de respiration artificielle d’urgence, peu onéreux et facilement reproductible. Un projet en collaboration avec le groupe SEB qui étudie la possibilité de produire ces respirateurs à base de moteurs d’aspirateurs dans ses usines.

* Classe Virtuelle : les outils

Le site web a pour objectif d’aider les professionnels de l’éducation à la mise en place de classes virtuelles. Zoom, Kahoot!, Discord, Google Classrooms, sont des sujets déjà abordés sur le site. Viendront prochainement des tutoriels sur Microsoft Teams, Youtube, Slack, Moodle et d’autre selon les demandes des utilisations.

Autant de projets qui démontrent le dynamisme des étudiants de l’EPITA et leur envie d’agir même en étant confinés…