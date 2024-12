L’ESN Les Filles et les Garçons de la Tech, une entreprise du numérique à mission solidaire, investit dans son développement sur Toulouse en annonçant l’acquisition des locaux de sa nouvelle agence qui accueillera dès le mois de décembre son équipe locale qui réunit à ce jour 12 talents expérimentés. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la forte croissance des activités de la société en région Occitanie et lui permettra de recruter en 2025 de nouveaux talents.

Les Filles et les Garçons de la Tech est une entreprise de services du numérique, certifiée B Corp, dont le siège social est basé à Aix-en-Provence et qui a été fondée en 2020 par deux entrepreneurs de la Tech, Fabien Amico et Arnaud Lambert. L’entreprise accompagne la transformation numérique d’entreprises de premier plan en leur proposant des prestations d’expertise autour du Cloud, de la sécurité et du Devops. Ce positionnement affirmé permet aux Filles et les Garçons de la Tech de connaître une hyper croissance et de s’imposer comme un partenaire de confiance pour ses clients.

Un investissement stratégique en région Occitanie

Proposer des prestations d’excellence en proximité est un axe central pour les Filles et les Garçons de la Tech. Dans ce contexte, l’acquisition de nouveaux bâtiments s’imposait comme un impératif stratégique pour permettre à l’ESN de mener à bien sa stratégie de croissance sur les prochaines années et de proposer à ses équipes un environnement de travail attractif et propice à l’innovation.

Les collaborateurs de l’agence locale seront ainsi en mesure d’accompagner de bout en bout les clients dans leurs projets et de garantir une qualité de service de premier plan sur l’ensemble de l’offre proposée par l’entreprise. Enfin ces nouveaux locaux sont également une réelle opportunité de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions de nouveaux talents. Dans ce contexte, l’ouverture de 12 nouveaux postes est déjà planifiée en 2025.

Anne-Cécile SALLES, Directrice de l’agence des Filles et des Garçons de la tech Toulouse « Nous sommes fiers d’inaugurer notre nouvelle agence qui illustre parfaitement notre ambition de nous positionner comme un partenaire stratégique des entreprises de la région toulousaine. Notre expertise unique autour des sujets liés au Cloud, à la sécurité ou au Devops sont de solides différenciateurs qui nous permettent de mener à bien des projets complexes exigeant un très haut niveau de compétences. La qualité de notre positionnement nous a déjà permis de travailler pour des entreprises de renom dans le domaine spatial, bancaire, aéronautique, télécommunication aussi bien que dans le domaine public.

Une inauguration de la nouvelle agence est prévue le 5 décembre, 17 place Dupuy à Toulouse.