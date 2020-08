Malgré la peur du changement, les Français sont très majoritairement conscients de l’importance de la transformation numérique et souhaitent voir leur entreprise investir davantage dans les technologies innovantes. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude IFS.

La transformation digitale est un sujet au cœur de la modernisation des DSI et des entreprises depuis plusieurs années. La crise pandémique a montré que les entreprises les plus avancées dans cette transformation étaient aussi les mieux armées pour faire face aux défis du confinement.

Si les responsables d’entreprise sont souvent interrogés sur cette problématique, les Français le sont beaucoup moins souvent. D’où l’intérêt de l’étude menée par IFS qui a interviewé 3032 employés d’entreprises en Allemagne, Royaume-Uni, USA, Australie, pays nordiques ainsi qu’en France. Toutes tailles d’entreprises ont été interrogées : de l’auto-entreprenariat aux entreprises de plus de 500 collaborateurs couvrant un peu tous les secteurs (industrie, art et culture, éducation, finance, RH, santé, IT, juridique, etc.).

L’étude montre au niveau international que 70% des personnes interrogées estiment qu’il faut investir davantage dans la transformation numérique. D’une manière générale, l’étude révèle qu’en période de récession économique le coût des projets de transformation digitale est plus faible, et que la période actuelle se prête bien à un renforcement des investissements en la matière. Le maître-mot demeure l’agilité : il faut être capable de pouvoir se diversifier, s’adapter afin d’assurer les revenus et de prospérer. Une agilité qui est d’abord portée par la technologie même si elle impose souvent des changements de culture au sein des entreprises : culture de la transparence, culture de la data, culture de l’humain et du client, etc.

Mais ce sont surtout les enseignements centrés sur la France qui retiennent l’attention :

* 54 % des Français déclarent qu’ils veulent investir plus (ou que leur entreprise devrait investir plus) dans la transformation digitale.

* 60 % des Français regrettent que leur entreprise ne teste pas davantage les technologies pour en mesurer les bénéfices.

* 44 % des Français pensent que le critère de succès d’un projet de transformation repose avant tout sur « des objectifs clairs », une technologie apte à y répondre (43 %) et le soutien des managers dès le début (39 %).

Les Français semblent donc majoritairement conscients des enjeux de la transformation numérique et de la nécessité de transformer les processus ancestraux. D’ailleurs, ils estiment que les entreprises qui cesseront d’exister d’ici 5 ans seront celles qui n’utilisent pas la Tech pour attirer les talents (41%) ou celles qui ne prennent aucun risque et ne modifient pas leurs habitudes (37 %).

Source : 70 percent of businesses increase or maintain IT project spend post-pandemic