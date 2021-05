La visioconférence est un usage qui s’est particulièrement démocratisé après plus d’un an de pandémie Covid-19. Une étude Zoom montre cependant que les Français y sont plutôt moins accrocs.

Une nouvelle étude internationale menée par Qualtrics Research et commissionnée par Zoom auprès de 7689 utilisateurs dans 10 pays tente d’évaluer l’impact à moyen et long terme de la visio-conférence, alors que cette pratique s’est généralisée dans le cadre personnel comme dans le cadre professionnel durant l’année pandémique écoulée. Elle cherche notamment à connaître la perception des utilisateurs quant à la pérennité des usages une fois la crise passée.

Si les Français s’accordent à reconnaître que la visio-conférence permet d’éviter l’isolement (ils sont 87% à le penser) et qu’elle offre l’opportunité à tous de participer et d’être impliqués dans toutes sortes d’évènements (pour 73% des répondants), ils se montrent beaucoup plus prudents et sceptiques que les autres pays quant à ses usages une fois la crise pandémique passée.

Ainsi, seuls 49 % des Français estiment qu’après la pandémie, tout continuera d’intégrer des éléments virtuels contre 78 % au niveau mondial. Partout ailleurs, au moins 75% des répondants sont convaincus que cours, consultations, évènements et réunions auront des composantes virtuelles.

Sur la question du travail plus particulièrement, 41 % des Français estiment qu’ils repasseront à un mode uniquement présentiel, contre 25 % aux États-Unis et en Allemagne, ou 27 % au Royaume-Uni. C’est le plus fort pourcentage sur les 10 pays interrogés.

De même, seuls 52 % des répondants français estiment que les interactions professionnelles continueront de se faire aussi bien en virtuel qu’en présentiel, contre plus des deux tiers au niveau mondial.

Même s’ils ont conscience qu’une approche hybride apporte une meilleure balance entre vie professionnelle et vie privée, les Français restent convaincus que les interactions « en personne » reprendront le dessus après la crise pandémique, quel que soit le domaine : santé, éducation, évènements, fitness, ventes, etc.

C’est dans le secteur de l’éducation, que les résultats français sont plus rapprochés du reste de l’opinion mondiale.

« La France est un pays latin qui attache beaucoup d’importance aux relations humaines. Il n’est donc pas surprenant que les Français donnent une part importante aux rencontres physiques, » estime Charlotte Nizieux, porte-parole de Zoom en France.

Source : How Virtual Do We Want Our Future to Be?