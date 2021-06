6 mesures préventives recommandées pour bloquer les malwares dans leur course sur Mac…

Les utilisateurs de Mac sont connus pour apprécier la qualité fonctionnelle et esthétique de leur appareil. En plus, ils pensent que les Mac ne sont pas exposés aux virus comme les PC, n’est-ce pas ? He bien c’est faux !

Et cette croyance erronée est dangereuse car considérer que l’on est immunisé amène naturellement à baisser la garde.

L’ampleur du problème a d’ailleurs été révélée publiquement récemment. Le VP senior de l’ingénierie logicielle chez Apple, Craig Federighi, a en effet déclaré au tribunal : « Nous jugeons le niveau actuel des malwares infectant les Mac inacceptable ». Ces mots ont été prononcés dans le cadre d’une bataille juridique entre Epic Games et App store, mais ils auraient tout autant pu désigner les 130 types de malwares touchant actuellement les Mac ou le fait qu’un seul d’entre eux ait infecté 300 000 systèmes.

Le nombre des systèmes infectés est peut-être faible par rapport aux 92 millions de PC grand public touchés en 2020, mais cela ne console pas les utilisateurs de Mac effectivement victimes d’un virus. Voyons donc comment s’en prémunir.

Existe-t-il vraiment une menace ?

Vous le savez certainement, un malware est un logiciel malveillant qui vise à endommager le système ou les données de votre appareil. Différents malwares occasionnent différents types de dommages, chacun avec une panoplie de fonctionnalités spécifiquement conçues pour viser votre Mac.

Les vers, par exemple, qui se propagent par des attaques de phishing ou en exploitant les vulnérabilités des logiciels, peuvent modifier et supprimer des fichiers, installer des portes dérobées et voler vos données. Un cheval de Troie vous trompe en vous faisant télécharger à tort un logiciel que vous pensez être sain. Une fois le programme installé, il peut voler des informations sensibles, comme les accès à vos comptes bancaires et les transmettre à quelqu’un qui pourra facilement vider vos comptes. Les virus sont les plus connus, ainsi nommés car ils se propagent en se répliquant. Ils prennent le contrôle de vos applis et envoient des fichiers infectés à votre réseau, étendant ainsi leur champ d’action pour voler plus d’informations personnelles encore.

6 conseils pour se protéger :

Mieux vaut prévenir que guérir. Voici donc 6 mesures préventives recommandées pour bloquer les malwares dans leur course.

1- Ne pas reporter les mises à jour : les mises à jour de système et d’application contiennent des correctifs de sécurité pour mieux lutter contre les malwares. Il est recommandé d’activer l’option « mises à jour automatiques » pour ne même pas avoir à y penser.

2- Nettoyer régulièrement : des outils dédiés existent pour nettoyer régulièrement les Mac, ils détectent et suppriment les programmes suspects. Certaines applications déploient les mises à jour régulières de leur base de données de menaces pour protéger systématiquement votre appareil.

3- Cliquer avec prudence : on a beau savoir qu’il ne faut ouvrir et télécharger que des fichiers et des applis émanant de sources fiables, on a tendance à oublier par défaut de vigilance Et toute inattention, même minime et exceptionnelle, profite aux malwares.

4- N’utiliser que des applis officielles : mieux vaut se limiter à la version fournie par les développeurs des applis. On peut être tenté d’utiliser des versions craquées mais il faut savoir qu’elles sont souvent infestées de malwares.

5- Limiter le nombre d’utilisateurs : fonctionner en mode administrateur peut faciliter la vie à court terme mais peut aussi accroître l’exposition à des fichiers et applis malveillants. Mieux vaut limiter le nombre des profils ayant ce niveau d’accès et effectuer les tâches quotidiennes avec un profil d’utilisateur standard. Le mode administrateur peut être activé pour les moments où l’on doit installer des logiciels.

6- Toujours penser à sauvegarder : les malwares sont conçus pour nuire et sont sans cesse plus sophistiqués. Ainsi une attaque peut vous surprendre quand bien même vous avez pris toutes les protections. D’où l’importance des sauvegardes qui vous permettront de restaurer vos fichiers si vos données venaient à être compromises.

Voici donc les 6 conseils de précaution qui aideront les possesseurs de Mac à mieux lutter contre les menaces en amont, plutôt que de subir des attaques et devoir sécuriser le système en urgence. Il serait bon aussi que chacun diffuse autour de soi le message que les Mac ont beau être des machines exceptionnelles, elles ne sont pas immunisées par défaut contre les malwares. Un minimum de précautions d’usage s’impose.

___________________

Par Dmytro Melnyk, Lead Product Manager chez CleanMyMac