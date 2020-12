Le Cigref vient de se voir confier par le gouvernement français la mission d’organiser le « French Gaia-X Hub », une entité destinée à promouvoir le métacloud européen dans l’Hexagone. Son président Bernard Duverneuil est notre premier « grand témoin », un nouveau rendez-vous d’InformatiqueNews.

Le Cigref a toujours été un fervent défenseur du projet Gaia-X. Sa nouvelle mission, confiée par Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, vise à organiser le nouveau « French Hub ». Cet organisme est chargé de promouvoir Gaia-X en France, de structurer les échanges entre les membres français et d’assurer le dialogue avec l’instance européenne et les autres hub nationaux.

Pour inaugurer notre nouveau rendez-vous « Le Grand Témoin », Bernard Duverneuil, président du Cigref est notre invité exceptionnel.

Il revient sur cette nouvelle mission mais aussi sur les grands sujets qui préoccupent les DSI des grandes entreprises : l’inflation des cyberattaques, le télétravail, les impacts de la crise, les relations compliquées entre les DSI et les fournisseurs.