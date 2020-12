L’année 2020 touche à sa fin. Une occasion de se retourner sur les principales innovations en matière de micro-informatique. Voici les technologies et appareils qui ont marqué la rédaction cette année.

2020… Année de crise sanitaire… Mais confinements et bouleversements des supply chains n’auront pas pour autant freiné l’innovation. Si la 5G qui a fait ses débuts en fin d’année n’a pas retenu notre attention, nul doute qu’elle sera très présente tout au long de l’année 2021 offrant de nouvelles options de communication et de connectivité aux entreprises. En revanche d’autres technologies ont marqué la rédaction en 2020 parce qu’elles ont contribué à redéfinir le marché et à ouvrir des perspectives nouvelles pour 2021.

Petit retour sur PC, Mac, appareils mobiles, technologies informatiques qui ont marqué la rédaction en 2020.

Les Mac en ARM et le processeur Apple M1

S’il ne fallait retenir qu’une innovation cette année en matière de « devices », c’est bien l’adoption de l’architecture ARM par Apple pour ses Mac. Exit Intel et bienvenue à un processeur maison ! Déclinaison musclée de son processeur A14 Bionic pour smartphone, le SoC Apple M1 est pensé pour animer des ordinateurs et le système Mac OS. Et à la surprise générale, ce processeur s’est révélé plus rapide que tous les processeurs mobiles d’Intel et ARM tout en étant plus économe en énergie et en offrant un rapport performance/prix embarrassant pour la concurrence.

Ce changement stratégique pour Apple aura des répercussions durant toute l’année 2021 et pas uniquement dans l’univers Mac. On sait déjà qu’Apple prépare d’autres versions encore plus musclées de son processeur pour animer des machines haut de gamme. Mais au-delà, le basculement d’Apple en ARM invite les développeurs aussi bien macOS que Windows à s’intéresser de plus près à cette architecture et à faire l’effort de porter leurs applications « x86 » en « ARM64 ». Voilà qui fait les affaires de Microsoft qui jusqu’ici n’avait pas réussi à convaincre les développeurs de se pencher sur « Windows on ARM » (WoA). Avec l’arrivée de l’émulation « Intel 64 bits » sur WoA et l’intérêt des développeurs « Desktop » pour ARM, 2021 pourrait être la grande année d’ARM sur les micro-ordinateurs…

Surface Laptop Go

Pour la première fois, Microsoft lance un ordinateur positionné sur le cœur du marché PC (500 à 800 euros). La machine est compacte, agile, polyvalente et très agréable au quotidien. Elle s’emporte vraiment partout, offre une belle autonomie et des performances à l’usage qui surpassent la Surface Pro 7. Son écran tactile est vraiment très pratique sur une machine aussi mobile. C’est un PC idéal pour les étudiants et les collaborateurs nomades. Pour autant, cette machine est sans doute la moins innovante de toute la gamme Surface. Elle est d’un classicisme déroutant. On comprend mal pourquoi Microsoft n’a pas opté pour un clavier rétroéclairé (alors que la machine sera utilisée dans des salles sombres par les étudiants et dans des avions ou trains par les pros). On comprend encore plus mal comment le constructeur, qui se dit spécialiste des charnières, n’a pas monté l’écran sur une charnière à 360° permettant d’utiliser cette machine si compacte pour permettre un usage façon tablette (et fidèle à l’esprit Surface).

Du coup, Microsoft pour la première fois lance une machine sans originalité qui marche ouvertement sur les platebandes de ces partenaires OEM et adresse le cœur des ventes. Une stratégie que le constructeur avait jusqu’ici plutôt évitée avec soin. Des partenaires mal à l’aise qui ont tous et unanimement refusé de répondre aux questions de la rédaction à la sortie de l’appareil. Mais si la rédaction a retenu ce Surface Laptop Go, c’est aussi parce qu’il préfigure probablement les machines « bon marché » que Microsoft veut voir venir concurrencer les Chromebooks au lancement de Windows 10X au printemps prochain.

HP Omen 25L et 30L

Omen est la marque « gaming » de HP. Les nouvelles gammes 25L et 30L affichent clairement des performances ludiques de haut niveau avec des Core i5/i7 ou des Ryzen 7 et des cartes NVidia RTX 2070 et 2080.

Mais elles présentent un look très sobre (mais réussi) à l’opposé de ce que les autres marques de Gaming pratiquent. Du coup, servis par d’excellents rapports qualité/performance/prix, certains modèles de cette nouvelle gamme font d’excellentes Workstations pour graphistes 3D, développeurs et vidéastes. Des machines au design intérieur astucieux et aux performances avancées qui ont finalement les qualités clés pour séduire également les entreprises. HP réussit là un beau pari et rappelle qu’il est possible de faire des tours PC élégantes et performantes.

Raspberry Pi400

C’est une des surprises de cette fin d’année. Le spécialiste des designs IoT et des kits pour « makers » lance un vrai PC au style « rétro ». Les IT et DSI qui ont fait leurs premières armes sur des ZX Spectrum, C64, Amiga, Atari ST ne peuvent pas rester totalement indifférents à cette machine animée par un processeur ARM, fonctionnant sous Linux et commercialisée à 75 €. L’un de ces premiers usages est d’ailleurs l’exécution des émulateurs de consoles et ordinateurs « Retro ». Mais c’est aussi une excellente machine pour les bidouilleurs Linux, les développeurs IoT, les makers, et les services R&D des entreprises qui veulent sortir des sentiers battus et créer des prototypes de bornes interactives. L’une des trouvailles qui ont le plus marqué la rédaction en 2020.

Surface Duo

Disponible depuis octobre aux USA, le mi-smartphone/mi-PC de poche, de Microsoft arrivera en France début 2021. Technologiquement, l’appareil est quelque peu dépassé : appareil photo quelconque, processeur datant de deux générations, etc. Mais l’attrait de la machine n’est pas dans ses spécifications techniques. Il est dans son design original qui vise à réinventer la productivité en pure situation de mobilité. Avec ses deux écrans, son SDK Android original et son système Android réaménagé pour permettre de nouvelles gestuelles, le Surface Duo n’est pas vraiment un smartphone mais plutôt le premier spécimen d’une nouvelle génération d’appareils mobiles. Et les entreprises pourront y voir un moyen de concrétiser certains scénarios métiers jusqu’ici mal adressés par les smartphones ou les tablettes.

Bien sûr, en pure innovation Microsoft, il faudra probablement attendre la version 3 pour avoir une machine aboutie et vraiment attractive. Mais le Surface Duo reste à nos yeux l’un des appareils les plus originaux (et peut-être visionnaire ?) de l’année.

Thinkpad X1 Fold

Dans un cheminement similaire à celui du Surface Duo, Lenovo réinvente le PC mobile pour un monde « pliable ». Le X1 Fold est tout simplement le premier PC à écran pliable. Là encore de nouvelles interactions sont permises qui peuvent servir des scénarios métiers jusqu’ici mal adressés par les tablettes ou les PC.

L’année 2020 devait être l’année des machines pliables, une nouvelle tendance que Microsoft voulait initier avec son Surface Neo et Windows 10X. Mais la crise sanitaire et économique est passée par là, changeant les plans et les priorités. Windows 10X est redevenu un OS « Single Screen » et le projet Néo a été repoussé aux calendes grecques. Mais Lenovo a poursuivi dans la voie tracée par Microsoft en se contentant du Windows 10 classique. C’est aussi le premier PC animé par le nouveau processeur hybride Lakefield avec lequel Intel voulait concurrencer ARM (c’était avant qu’Apple ne dévoile ses M1). La volonté de réinventer la productivité mobile est là même si l’appareil est imparfait et hors de prix.

Ampere Astra Q80

La startup fondée par Renée James, un ancien d’Intel, a surpris un peu tout le monde avec l’introduction d’un gros chip ARM embarquant 80 cœurs ! Un processeur conçu d’abord pour le cloud mais qui vient quelque peu bouleverser la donne. Autant de cœurs sur un seul processeur permet une densité nouvelle dans les datacenters. L’entreprise a conçu un design de référence, nommé « Mount Jade », un serveur 2U doté de deux processeurs Astra Q80 à 3,3 GHz, soit 160 cœurs. Chaque processeur est accompagné de 16 slots DIMM pour une mémoire RAM totale de 8 To ! Et la machine affiche des performances similaires à des serveurs à base d’AMD Epyc 7742 (2x 64 cœurs) pour un coût inférieur de 42%.

Ce lancement marque l’arrivée des processeurs « monstres ». Début 2021, Marvell (qui a acquis Calvium en 2018) va lancer un nouveau processeur ARM, un ThunderX3 doté de 96 cœurs. Contrairement au Astra d’Ampere volontairement mono-thread, ce nouveau ThunderX3 est lui multithread offrant un total de 384 threads par processeur physique ! Ce processeur est d’abord destiné aux fournisseurs de cloud.

Cartes graphiques « Next Gen »

L’année 2020 aura été marquée par l’arrivée d’une nouvelle génération de cartes graphiques. La génération NVidia RTX 20XX avait déjà étonné par ses performances et ses capacités RayTracing. Mais la génération RTX 30XX est assez affolante par le gain de puissance graphique proposé. Grosso modo, ces cartes sont simplement deux fois plus performantes que la génération précédente. On le sait, le jeu vidéo est un puissant moteur d’innovations. Et celles apportées sur les GPU des machines de Gaming vont rapidement se retrouver sur les cartes des Workstations et sur les GPU des serveurs. Le plus étonnant c’est que le saut réalisé par NVidia se retrouve aussi chez AMD dont les nouveaux RX 6800 et RX 6900 tiennent la dragée haute.

Et il ne faut pas oublier Intel. Le fondeur a lancé en 2020 sa nouvelle architecture graphique Iris Xe. Avec cette fois des déclinaisons « discretes » lui permettant de produire des cartes GPU pour serveurs. Iris Xe est également intégré dans les nouveaux Core i5/i7. C’est important car désormais, tous les ultrabooks « nouvelle génération » affichent d’excellentes performances ludiques et infographie 3D, jusqu’ici leur point faible. Les ordinateurs mobiles « Intel 11th Gen » sont donc des machines bien plus polyvalentes que leurs prédécesseurs.

Consoles « NextGen »

Autre preuve que le jeu vidéo porte bien des innovations qui finissent dans l’univers professionnel, la sortie de la Playstation 5 de Sony et des nouvelles Xbox Series X et Xbox Series S est l’un des événements de cette fin d’année. Les nouvelles « Xbox Series X|S » doivent particulièrement retenir l’attention des IT et des DSI. Parce que Microsoft y a insufflé des technologies que l’éditeur compte bien transférer très rapidement dans l’univers PC. C’est notamment vrai pour deux technologies : l’architecture « Velocity » et Pluton.

« Velocity Architecture » est un jeu d’API (DirectStorage) qui permet au développeur d’utiliser du stockage NVMe ou Optane comme une extension mémoire. Elle combine une gestion directe des E/S et une fonctionnalité « Sampler Feedback Streaming » pour ne charger en mémoire que les portions des textures utiles à un instant t.

Pluton est un chip de sécurité dont le design va dès l’an prochain être incorporé aux processeurs d’Intel, AMD et ARM. Il permet d’éviter les attaques sur les chips TPM en intégrant la gestion des clés directement dans le CPU tout en assurant que le hardware du PC ne peut être compromis avant le démarrage du système.

Les Mesh WiFi 6

Le WiFi 6 a trouvé en 2020 sa véritable vocation. Servir de fondation pour créer un réseau WiFi maillé vraiment performant. C’est dans ce contexte qu’il se montre le plus utile et le plus impactant.

Et la technologie est désormais disponible aussi bien dans les foyers (Amazon Eero 6, Netgear Orbi AX6000, Linksys Velop) que pour les entreprises (Netgear Orbi Pro, Aruba Smart Mesh).

Un vrai plus pour une couverture optimale et sans zone blanche chez soi comme dans les bureaux.

Le quantique est là… dans le cloud

Entreprises, startups, développeurs, chercheurs et étudiants peuvent aujourd’hui avoir en un instant accès à un vrai ordinateur pour se former et s’expérimenter à l’algorithmie quantique et ceci grâce au Cloud et aux services QaaS. Azure Quantum et plus encore AWS Braket sont montés en puissance et en accessibilité en cette fin d’année 2020. Mais le service d’IBM est sans doute aujourd’hui le plus accessible, le plus immédiat et le plus convivial. L’inscription n’est pas régulée par une phase d’approbation et que chacun peut exécuter ses circuits quantiques gratuitement sur des simulateurs comme sur des machines en libre accès jusqu’à 10 qubits (et en accès restreint et payant au-delà avec des machines 27 qubits et 54 qubits).

La Visio, Zoom & Teams

Nous ne pouvions boucler ce récapitulatif sans évoquer LA technologie de 2020. Le confinement a non seulement plus que vulgariser et populariser la visio-conférence. Il a activement contribué à fiabiliser et sécuriser les solutions du marché mais aussi à fluidifier les expériences utilisateurs. Deux solutions ont littéralement vu leur audience explosée. Zoom bien sûr qui est passée du statut de petite startup inconnue du public à référence star du marché en l’espace de quelques semaines. Microsoft Teams également porté par l’intégration des fonctions de hub collaboratif avec la visio ainsi que par des fonctionnalités originales comme le « Together Mode ».