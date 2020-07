Selon une nouvelle étude, l’Europe arrive loin derrière les États-Unis et la Chine en matière de brevets déposés dans le domaine de l’IA. Elle n’entre même pas dans le Top 5. Une situation inquiétante.

Si l’on en croit BPI France, la France peut s’enorgueillir d’accueillir plus de 660 startups dans le domaine de l’IA juste derrière l’Angleterre mais devant l’Allemagne. Malgré tout, ces jeunes pousses ne semblent pas déposer beaucoup de brevets autour de leurs « innovations ».

Car selon une étude du cabinet OxFirst, spécialisé dans l’économie de la propriété intellectuelle, la France n’entre pas dans le Top 10 des pays ayant déposé le plus de brevets liés à l’IA ces 10 dernières années. Pire encore, l’Europe n’entre pas dans le Top 5. On pourra bien évidemment faire remarquer que le tissu français et européen des startups de l’IA est finalement très récent et que les plans européens pour le soutenir ont moins de trois ans. On pourra aussi se cacher derrière le fait que des organismes comme l’European Patent Office ont des critères d’admission bien plus sévères que d’autres organismes internationaux. Un fait avéré qui ne peut être ignoré et compte forcément. Néanmoins, cette présence trop timide dans le Top réalisé par OxFirst a de quoi inquiéter à l’heure où l’on parle beaucoup de la souveraineté européenne sur les données et où beaucoup prônent une approche européenne de l’IA moins mercantile que celle des Américains et moins « surveillance des populations » que les Chinois.

Les chiffres sont assez perturbants. La Chine a déposé en 10 ans plus de 106 000 brevets autour de l’IA contre 60 000 pour les US et seulement 5 000 pour l’Europe ! Avec près de 9 700 brevets déposés, le Japon, à lui tout seul, fait presque deux fois mieux que l’Europe et son JPO n’est pas réputé laxiste. Ne parlons pas de la Corée qui avec près de 12 900 brevets ridiculise l’Europe à elle toute seule.

L’étude OxFirst note que la plupart des brevets tournent autour de l’architecture des systèmes et les technologies de réseaux neuronaux. Elle remarque aussi que les technologies de Machine Learning ont réellement décollé en 2017 avec une croissance de 68% du nombre de brevets déposés autour du ML entre 2017 et 2018. Ces dernières années, c’est le secteur de la santé qui a engendré le plus de dépôts de brevet : diagnostic médical assisté par l’IA, simulations médicales et virales, data mining dans les données de santé sont les tendances fortes de l’année écoulée.

L’étude propose également un classement des brevets par entreprise. Samsung, IBM, Tencent, LG Electronics et Microsoft forment le TOP 5. Samsung et LG contribuent à elles deux à plus de la moitié des brevets coréens en matière d’IA. Quatre entreprises Chinoises figurent dans le Top 10, un nombre identique à celui des entreprises américaines.

OxFirst note qu’aucune entreprise européenne ne figure dans le TOP 20 ! Et c’est peut-être là l’information la plus inquiétante…

Source : OxFirst Ltd