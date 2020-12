Lexmark annonce la version 4.0 de Markvision Enterprise, un logiciel qui permet de configurer rapidement et à distance les imprimantes de la marque réparties dans l’entreprise.

La composante clef de la solution est la sécurité et la protection des données de chaque appareil connecté au réseau. La nouvelle configuration permet de créer un ensemble de paramètres de sécurité et de l’appliquer automatiquement à tous les périphériques, même ancien, et sans avoir besoin de préciser le modèle.

MVE 4.0 simplifie, voire élimine les tâches informatiques manuelles telles que la mise à jour des microcodes, la configuration des paramètres et l’application des certificats de sécurité. Pour les organisations qui recherchent une plus grande visibilité, MVE 4.0 fournit également des rapports ciblés sur les statistiques des appareils.

Karl Trouillon, Manager, précise : « Nos clients recherchent des moyens de renforcer la sécurité tout en réduisant la charge de travail du personnel informatique. Nous avons mis à niveau la solution Markvision Enterprise en répondant à ces besoins ».