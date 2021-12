Le format paysage des moniteurs actuels n’est pas forcément optimal pour toutes les applications et pour satisfaire tous les scénarios métiers. LG lance un nouveau format plus vertical…

Oubliez les formats classiques « 16:9 » et « 16:10 » avec leur approche paysage. En avance sur ses présentations du CES 2022, LG annonce un nouveau moniteur « DualUp » qui introduit un nouveau format d’écran sur le marché : le format « 16:18 ».

Ce format réinvente le concept de moniteurs verticaux qui jusqu’ici n’étaient rien d’autre que des moniteurs classiques placés verticalement.

Avec son format « 16:18 » surnommé « Square Double », cet écran 27,6 pouces offre une résolution de 2.580 x 2.880 pixels.

Ce format convient bien à des applications comme Adobe Premiere ou des séquenceurs musicaux.

Il peut aussi satisfaire bien des scénarios métiers qui ont besoin d’un affichage plus vertical qu’horizontal.

Par ailleurs, en assemblant côte à côte deux moniteurs « DualUp » on obtient une surface d’affichage extrêmement productive permettant de multiplier les fenêtres à l’écran de quoi réjouir les développeurs et autres data scientists.

LG explique ainsi que ce nouveau moniteur DualUp (28MQ780) « aide à réduire les mouvements latéraux de la tête, principale cause des douleurs cervicales ». L’écran est attaché à un support LG Ergo qui se veut ultra-réglable et qui vient se pincer sur le bureau pour libérer toujours plus de place.

Enfin, on signalera qu’il s’agit là d’un moniteur multimédia doté d’une partie sonore (MaxxAudio 7Wx2) et qu’il est équipé d’une entrée DisplayPort, de deux entrées HDMI et d’un port USB-C.