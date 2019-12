Selon la dernière publication IDC, le marché de l’hyperconvergence a connu une croissance de 18,7% au troisième trimestre.

Cette nouvelle forme d’infrastructure « clés en main » s’appuie sur un stockage intégralement défini par logiciel et une conception en scale-out par ajout de nouvelles briques embarquant compute-stockage et réseau.

Les infrastructures hyperconvergés (HCI) constituent désormais 53,7% du marché global des infrastructures intégrées ou convergées.

Le marché est aujourd’hui dominé par Dell-EMC devant Nutanix, ce dernier abandonnant progressivement les ventes de matériels pour se focaliser sur la seule fourniture des logiciels de gestion et de pilotage d’infrastructure HCI et cloud privé.

