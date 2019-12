Une nouvelle étude IFS montre l’intérêt toujours croissant des entreprises pour l’intelligence artificielle. Au-delà des effets de mode, elles commencent à mieux en percevoir les bénéfices en matière d’efficacité et de productivité. Mais les responsables restent insuffisamment informés.

Près de 90% des entreprises envisagent d’investir dans l’intelligence artificielle selon une nouvelle étude IFS menée auprès de 600 responsables d’entreprises. Un chiffre en phase avec les dernières études publiées par Capgemini ou Gartner à ce sujet. Selon IFS, 44,6% des projets AI porteraient sur l’automatisation notamment industrielle, alors que l’apport de l’IA dans la gestion de la clientèle (IA) et dans la logistique est évalué dans 38,9% des projets. Mais l’étude note également que les grandes entreprises ont tendance à réaliser plus vite que les PME les gains de l’IA. Dans les PME, c’est surtout les besoins d’IA dans la planification des services, des inventaires, de la logistique ou de la fabrication qui sont mis en avant. Mais l’étude rappelle aussi que l’IA est depuis quelques années une opportunité pour des petites entreprises et des startups de se montrer plus disruptive que des grandes entreprises.

Le délicat sujet de l’emploi

De façon plus instructive, le rapport n’évite pas le sujet critique des emplois. Il apparaît que « seulement » 18,1% des projets en cours visent à remplacer des postes tenus par des collaborateurs humains. Et d’une manière générale, 29,3% des responsables interrogés anticipent que l’intelligence artificielle conduira à une réduction des emplois dans leur industrie durant les dix prochaines années (toutefois seuls 10,6% pensent que cette réduction dépassera les 10% des effectifs). Pour 35,7% des responsables, le nombre des collaborateurs augmentera sur cette période. Ils sont 24,5% a estimé que le nombre de collaborateurs restera équivalent.



Pour 60,6% des personnes interrogées, l’introduction de l’IA vise d’abord à rendre les collaborateurs plus productifs et à les soulager dans leur quotidien. Pour 47,9% des personnes interrogées, les projets IA serviront également à ajouter de la valeur aux produits et services commercialisés.

Pas d’unanimité sur les pistes à suivre

Selon l’étude, les industries qui seront le plus touchées par le remplacement de collaborateurs par l’IA seront la banque, l’assurance, les ressources humaines et d’une manière générale les emplois les moins qualifiés. Pour ne pas sombrer dans le pessimisme, IFS a profité de cette enquête pour demander à ces chefs d’entreprises, comment les états et les sociétés devaient se préparer à la réduction du nombre d’emplois suite à l’introduction de l’IA dans ces secteurs. Ils ne sont que 6% à estimer que les états doivent réfléchir à des revenus minimums pour tous et 15,4% à envisager la réduction du temps de travail comme une parade. Pour 23,4% des responsables, les évolutions des marchés créeront de nouveaux emplois. Ils sont 56% à penser que les civilisations doivent s’y préparer en modifiant les programmes du milieu éducatif afin de préparer les collaborateurs à un travail en partenariat avec l’IA pour être plus productifs.

Ce manque d’unanimité laisse entrevoir de longs débats de société, bien trop longs face à la célérité de l’intégration de l’IA dans les entreprises et la célérité avec laquelle les technologies IA gagnent en potentiel.

Des dirigeants encore trop dans l’ignorance

Le plus inquiétant toutefois, c’est que tous ces dirigeants interrogés ont encore du mal à comprendre les impacts économiques de l’IA. Logique, car en s’intéressant à leurs connaissances générales de l’IA, l’étude montre un manque flagrant de familiarité avec ses grandes technologies. L’étude note ainsi que les concepts les plus transformateurs sont aussi les moins connus et les moins bien compris par ces responsables. Ainsi plus de 75% des responsables interrogés ne savent pas vraiment ce que sont la RPA, le Machine Learning ou encore l’IA à base de règles.

Au final, l’étude rappelle une triste réalité. Il devient vraiment urgent de former les décideurs mais aussi les managers et les directeurs d’équipes métiers pour leur permettre de comprendre les bénéfices et les risques de l’IA. Car c’est à eux d’accompagner son implémentation au sein de l’entreprise. Ils ne peuvent se contenter d’être spectateurs. Dans le numéro 2244 d’IT For Business consacré à la montée en compétence IA, Philippe Harel, AI Practice Director chez Umanis, prévient que « les décideurs sont une cible prioritaire en matière de formation. L’idée n’est pas de les former techniquement, mais de les sensibiliser aux enjeux et risques de l’IA. Que peut-on faire ? Quels impacts sur les années à venir ? Aussi fournie soit-elle, la littérature existante (vidéos, workshop, documentations, etc.) est trop générique. Elle a fait naitre de fausses idées ».

Source:

IFS : “How are Companies Planning to Adopt Artificial Intelligence and Adjust to Resulting Disruptive Change”