Selon la dernière étude Gartner, le marché des logiciels IA va connaître en 2022 une croissance de 21,3% avec une priorité donnée à la gestion des connaissances.

Il faut se faire à l’idée, aussi immature et naissante soit-elle, l’Intelligence Artificielle est déjà partout. Assistants virtuels, maintenance prédictive, cybersurveillance des réseaux, analyses comportementales, analyses des messages sur les réseaux sociaux, interfaces vocales, aides à l’organisation du travail, aides à la mise en forme des textes Word ou des présentations PowerPoint, aides à la conduite… L’IA s’est infiltré dans le quotidien de tous les individus au bureau comme dans les foyers, sur leurs ordinateurs comme sur leurs smartphones, voitures et enceintes connectées.

Dans une nouvelle étude, Gartner anticipe une croissance du marché des logiciels IA de 21,3% en 2022 (par rapport à 2021) pour atteindre fin 2022 une valeur mondiale de 62,5 milliards de dollars.

Pour le cabinet d’analyse des marchés IT, le marché des logiciels IA se divise en 6 grandes catégories ou cas d’usage :

1/ La gestion des connaissances (Knowledge Management),

2/ les assistants virtuels (Virtual Assistants),

3/ les véhicules autonomes (Autonomous Vehicles),

4/ le Digital Workplace (avec la multiplication de fonctions IA au sein des outils collaboratifs),

5/ la donnée participative (Crowdsourced Data, autrement dit la construction de jeux de données par un large ensemble de personnes notamment pour tout ce qui est recherche comportementale, médicale et épidémiologique).

6/ Autres, autrement dit un fourre-tout dans lequel glisse toutes les applications estampillées IA qui ne rentrent pas dans les 5 autres catégories. Un énorme fourre-tout puisqu’à lui seul, il représente plus de 50% du marché des applications IA d’entreprise !

Pour Gartner, le segment qui connaîtra la plus forte croissance est celui de la gestion des connaissances avec 31,5% d’augmentation. À l’inverse, celui qui connaîtra la plus faible croissance est celui des assistants virtuels (14,7% d’augmentation) probablement parce qu’il est l’un des segments les plus matures, les entreprises investissant dans les Bots depuis déjà plusieurs années.

Gartner rappelle que même si 48% des DSI interrogés à l’occasion de son « 2022 Gartner CIO & Tech Executive Survey » affirment qu’ils ont déployé ou s’apprêtent à déployer des projets IA, la réalité des déploiements IA est bien plus limitée. Les entreprises rencontrent en effet bien des difficultés à intégrer les technologies IA dans leurs opérations et à en retirer de la valeur. Pour Gartner, les entreprises n’atteindront pas un niveau de maturité permettant un usage standardisé de l’IA avant au mieux 2025.

« Le marché des logiciels d’IA prend de la vitesse, mais sa trajectoire à long terme dépendra de l’avancement de la maturité de l’IA dans les entreprises », avertit Alys Woodward, directeur de recherche chez Gartner. « Les succès IA dans les entreprises dépendront d’une sélection minutieuse des cas d’usage. Des cas d’usage qui offrent une valeur Business importante mais peuvent en même temps être gradués pour réduire les risques sont essentiels pour démontrer l’impact des investissements IA ».

Source : Gartner Forecasts Worldwide Artificial Intelligence Software Market to Reach $62 Billion in 2022