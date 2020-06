Après ce début d’année chaotique, quels sont les secteurs et les technologies « tendance » pour la seconde moitié de l’année 2020 ? C’est ce qu’a cherché à déterminer une nouvelle étude BDM/Trainline auprès de 926 professionnels de la Tech…

Les impacts de la crise pandémique sont multiples et complexes à analyser. Ils sont encore plus difficiles à prédire. Alors que 90% des professionnels de la Tech – des personnes travaillant dans la gestion des projets de design, support IT, réseau, IT, etc. – se sont retrouvés confinés pendant 8 semaines (6% ont mélangé présentiel et remote, seuls 4% ont dû maintenir un présentiel à 100%) leur perception sur leurs secteurs d’activité, la transformation numérique et les technologies tendance a quelque peu évolué, influencée par l’expérience vécue.

C’est ce que démontre la nouvelle étude menée conjointement par BDM (Blog du Modérateur) et Trainline (la plateforme indépendante de voyages en train et en bus) qui s’est intéressée à la vision des professionnels de la Tech pour cette seconde moitié de l’année 2020, une année vraiment pas comme les autres…

Il fallait s’y attendre, la crise a polarisé les opinions et invité chacun à la réflexion. Avant le confinement, 75% des pros de la tech trouvaient du sens à leur travail. Un chiffre en baisse significative après le confinement puisqu’ils ne sont plus que 71% désormais à trouver que leur travail a du sens. Pire encore, parmi ceux qui doutaient déjà de la pertinence de leur labeur, plus de 2 sur 3 ont vu leur constat se renforcer durant le confinement.

Par voie de conséquences, la valeur et l’éthique des entreprises sont plus que jamais au centre des attentions quant au choix d’un employeur. Entre ceux qui ont vu dans la pandémie un rappel écologique et ceux qui ont été choqués de se retrouver en pratique à travailler alors qu’étant en théorie au chômage partiel, toute une palette d’émotions explique l’évolution des perceptions. Ainsi 92% (ils étaient 87% en février) des personnes interrogées jugent les valeurs et l’éthique importantes ou très importantes dans le choix d’une entreprise. Elles se montrent particulièrement vigilantes sur l’engagement environnemental (88%), sur l’engagement sociétal (83%) et sur l’engagement pour l’égalité homme / femme (77%).

Aujourd’hui, 94% des sondés affirment être prêts à aller voir ailleurs s’ils n’étaient plus alignés avec les valeurs de leur entreprise ! Et certains ont effectivement profité du confinement pour s’en donner les moyens. Avant le confinement, 63% des pros de la tech déclaraient vouloir monter en compétences dans l’année via une formation, que ce soit en présentiel (30%), gratuitement en ligne (26%) ou en payant en ligne (18%). 55% du panel des personnes interrogées a profité de ce moment pour effectivement suivre des formations. Bien évidemment, les formations gratuites en ligne sortent largement en tête des formations les plus plébiscitées avec 34%. Mais les webinars ont aussi attiré 20% des sondés. L’étude note en revanche que « le présentiel ne semble pas avoir été remplacé par des formats payants en ligne puisque seuls 12% des personnes interrogées ont payé pour un cours ou une ressource de formation ».

Se former, d’accord… Mais pour évoluer vers quoi ? Quelles sont les tendances qui inspirent les pros de la Tech. L’étude s’est penchée sur le sujet en leur demandant les secteurs qui allaient faire le plus parler d’eux dans les 6 prochains mois. Le bien-être et la santé arrivent largement en tête, confirmant non seulement la quête de sens vue plus haut, mais aussi l’impact de la pandémie sur les pensées et les consciences. Les rapporteurs de l’étude constatent d’ailleurs que « le sujet de la santé est actuellement omniprésent ». La HealthTech arrive d’ailleurs logiquement en tête (66 %) devant la GreenTech (63 %). On trouve ensuite la BioTech (42 %), la FoodTech (25 %) et l’AgriTech (24%). Pour Carl Anderson, Directeur Général de Trainline International, « ces résultats montrent que tech et environnement font bon ménage et que les entreprises plébiscitées par les pros de la tech sont celles qui améliorent la santé et l’environnement ».

Bien sûr, le télétravail et la recrudescence des cyberattaques durant le confinement ont aussi remis en premier plan les problématiques de résilience et de cybersécurité dans les entreprises. Déjà très présente sur le devant de la scène ces dernières années, la cybersécurité arrive en première position des technologies les plus plébiscitées en 2020. Elle est citée par 62 % des sondés, mais ne devance que d’un petit point l’Intelligence Artificielle (61%). La 5G, sujet particulièrement d’actualité puisque son déploiement retardé inquiète les secteurs de la Tech, complète le podium (53%). Suivent les sciences de la donnée, la réalité virtuelle, l’internet des objets et la blockchain.

Le monde d’après n’est donc pas si différent du monde d’avant même si l’on constate une certaine radicalisation des idées (ce qui n’est pas toujours propice à un débat ouvert) et une volonté affichée des pros de la Tech de replacer l’écologie, le bien-être et la santé au cœur des préoccupations (ce qui est là une perspective des plus positives). Aux entreprises aujourd’hui d’en tenir compte malgré la pression de la crise économique qui suit la crise sanitaire.

Source : Etude mai 2020 BDM & Trainline