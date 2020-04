L’épidémie de COVID-19 oblige les entreprises à revoir leurs stratégies informatiques. De nombreuses organisations soulignent l’importance d’avoir de bons outils de collaboration basés sur le cloud permettant aux équipes de travailler à distance pour limiter l’impact sur la productivité. Incontestablement, il y aura « un avant et un après » sur la façon dont le COVID-19 a changé la manière dont les entreprises exploitent les outils de télétravail et de collaboration dans leurs opérations.

Les entreprises ne peuvent plus échapper aux outils de collaboration basés sur le cloud

Malgré le fait que le télétravail ait plus que doublé au cours de la dernière décennie, près de 44 % des entreprises n’autorisent toujours pas le travail à distance à l’échelle mondiale. La majorité des entreprises utilisent toujours du matériel sur site et pas uniquement à des fins de sauvegarde. Même si le cloud est désormais performant, les décideurs informatiques choisissent toujours des solutions On-premise pour contrôler la sécurité, ce qui n’est pas l’approche la plus fiable.

En s’appuyant sur des solutions cloud, il est possible de bénéficier de l’expertise technique de milliers de développeurs et de professionnels de l’IT. De même, il n’est pas nécessaire de dépenser des ressources importantes pour sécuriser son environnement, mettre à jour des applications et maintenir son infrastructure. D’ici la fin 2020, le pourcentage de télétravailleurs dans le monde battra sans aucun doute un nouveau record.

Avantages des outils de collaboration basés sur le cloud

Les outils de collaboration basés sur le cloud aident les entreprises de toute taille à obtenir de meilleurs résultats. Les utilisateurs peuvent ainsi réaliser bon nombre de tâches à distance, comme participer à des réunions, collaborer en groupe et communiquer en temps réel.

La liste des avantages du cloud computing comprend un déploiement et une maintenance simplifié, une accessibilité en tout lieu 24h/24 et 7j/7, des fichiers et des présentations partagés automatiquement, synchronisés et disponibles, une mobilité accrue, etc. Google Suite, Lotus, Slack, Microsoft Office 365, il existe de nombreuses solutions pour maximiser la collaboration entre les collaborateurs. Il n’est donc pas exagéré de dire que les outils de collaboration sont essentiels pour maintenir la continuité des activités lors d’une épidémie comme celle du COVID-19.

Quand le télétravail devient la nouvelle norme

COVID-19 représente un défi pour les professionnels de l’IT pour maintenir l’efficacité et la productivité de milliers d’entreprises. Cependant, cette expérience permettra à de nombreuses personnes de prendre conscience des aspects bénéfiques liés aux outils de collaboration basés sur le cloud. Au sortir de cette crise sanitaire, le télétravail pourrait devenir la norme, réduisant la pollution de l’air, améliorant la confiance entre les entreprises et leurs employés et offrant plus de flexibilité à tous.

Par Christophe Margaine chez Cloudiway