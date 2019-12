L’INPI, l’Institut National de la Propriété Industrielle lance son premier moteur de recherche des entreprises. Il est gratuit et s’inscrit dans une politique « open data » d’ouverture des données publiques.

Les données de 5,9 millions d’entreprises actives accompagnées de 25 millions d’actes et de 1,8 million de comptes annuels sont, depuis ce midi, aisément et gratuitement accessibles depuis le nouveau portail Data de l’INPI. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la loi dite « Macron » et de la loi pour une République numérique, en faveur d’une plus grande transparence des informations publiques et de l’émergence de services innovants

Autrefois uniquement disponibles en masse dans des formats difficilement lisibles, les données du Registre National du Commerce et des Sociétés sont désormais consultables entreprise par entreprise, par n’importe quel français, grâce à un moteur de recherche convivial, rapide et gratuit.

Pascal Faure, Directeur général de l’INPI, « Le besoin est réel. Nous prévoyons un nombre élevé de consultations et je me réjouis que l’INPI puisse démocratiser ces informations et offrir ces nouveaux services à l’ensemble des acteurs économiques et des citoyens. Nous espérons aussi que ce portail permettra une plus grande variété dans l’utilisation de ces informations, qui étaient jusque-là majoritairement exploitées par des professionnels du traitement des données. »

Ce nouveau service donne ainsi accès aux données d’identité légale des sociétés (date de création, forme, capital, représentants, etc.) inscrites dans le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) et centralisées par l’INPI dans le cadre de sa mission de conservation et de diffusion. Il permet de suivre la vie des entreprises (modification, radiation, etc.), donne accès aux statuts, actes et même aux comptes annuels non confidentiels.

Les recherches peuvent être effectuées par nom bien sûr, mais aussi par zone géographique, par recherche de portefeuilles d’entreprises d’un dirigeant, par secteurs d’activité, etc.

Le portail actuel n’est qu’une première étape. D’autres données seront ainsi prochainement ouvertes à commencer par celles de la propriété industrielle : brevets, marques, dessins et modèles, etc.

Ce portail s’accompagne évidemment d’API pour faciliter la recherche et l’intégration de ces informations depuis des applications métiers. Grâce à ces API, les entreprises pourront également croiser les données quotidiennement actualisées de l’INPI avec leurs propres données afin d’enrichir leurs analyses des marchés B2B.

Le nouveau portail est accessible à l’URL : data.inpi.fr