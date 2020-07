Cette semaine, pour notre rendez-vous l’invité de la semaine dans son nouveau format virtuel, InformatiqueNews a le plaisir de recevoir Bruno Buffenoir, directeur général de ServiceNow en France.

Comme chacun de nos récents invités, Bruno Buffenoir revient sur les événements qui ont récemment retenus son attention et sur l’impact de la crise sanitaire ainsi que les éventuels enseignements à en retirer.

Puis ils abordent l’actualité de ServiceNow. L’entreprise s’est engagée à ne pas licencier de collaborateurs et à poursuivre les recrutements malgré la crise. Mais quels ont été les effets de la crise sur l’activité de ServiceNow ? En tout cas, le chiffre d’affaires n’a pas été affecté par la crise (CA : +33% sur le 1er trimestre et Net : 49 M$) {L’action ServiceNow a été multipliée par 16 en 8 ans soit plus de 40 % par an de croissance}

En mars dernier, ServiceNox annoncé « Now Intelligence » avec des clients prestigieux tels que Adobe, Deloitte and Equinix. Quelle est la nature de l’offre et quels clients français peut-on citer ?

ServiceNow vient d’annoncer l’acquisition de Sweagle, qui a développé un service SaaS de gestion des données de configuration (réglages, des paramètres et des informations de sécurité) donnant aux clients la possibilité de tirer parti de l’apprentissage automatique pour identifier et empêcher les erreurs de configuration et accélérer la correction. Une acquisition qui fait suite à celles de « Loom Systems and Passage AI ». La stratégie d’acquisition de ServiceNow est-elle basée sur la technologie ?

Deux nouveaux data centers, l’un pour le Royaume-Uni et l’autre pour l’Union européenne ont été ouverts récemment. Cet investissement porte à 11 le nombre de data centers de ServiceNow, répartis sur cinq continents et soutenus par six centres d’assistance internationaux. La stratégie cloud est-elle basée à 100 % sur les data centers de l’entreprise ou a-t-elle aussi des accords avec des opérateurs de cloud (AWS, Microsoft, Google…) ?

Un récent rapport du cabinet 3rd Watch News est intitulé « ITSM Software Market Is Booming Worldwide ». Les raisons sont-elles liées essentiellement à la crise sanitaire ou trouve-t-elle leur source dans d’autres causes ?

Enfin, parmi les grands clients français, ServiceNow a signé récemment un accord avec OVH. Que fait l’entreprise pour OVH et qu’est-ce que ça change pour les clients entreprise.