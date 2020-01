Tibco est un spécialiste des problématiques d’intégration de données. Un temps mis à mal par des nouveaux acteurs du cloud, l’éditeur a su mettre à jour ses solutions et se réinventer pour un monde de services. Au point d’être aujourd’hui perçu par le Gartner comme l’un des grands leaders du domaine avec SoftwareAG, Dell Boomi, MuleSoft (aujourd’hui division de Salesforce) et Workato.

Pourquoi l’iPaaS est-il indispensable ?

L’univers numérique des entreprises est désormais composé de centaines d’applications et de milliers de microservices qui doivent être en mesure de s’échanger des informations. Les entreprises doivent donc faire parler des applications historiques avec des microservices modernes. L’intégration est un sujet fondamental d’autant que les données d’une application sont rarement directement exploitables par une autre et nécessitent donc au passage quelques adaptations.

L’univers d’API et de données disséminées entre l’interne et l’externe qui compose le SI étendu des entreprises d’aujourd’hui a entrainé de nouveaux besoins d’intégration et donné naissance à des solutions plus souples et plus immédiates à mettre en œuvre, grâce au cloud : l’iPaaS (integration platform as a service).

Une plateforme iPaaS permet de composer et exploiter des flux de données pour interconnecter les multiples sources d’informations, les différents systèmes, les différents services avec une philosophie « low code / no code » qui évite d’avoir des développeurs qui réinventent la roue à chaque modification d’une API, d’une structure de données ou d’un service.

Après AWS, TIBCO Cloud Integration débarque sur Azure

TIBCO annonce aujourd’hui la disponibilité sur Microsoft Azure de l’ensemble des fonctionnalités de TIBCO Cloud™ Integration, sa plateforme leader d’intégration hybride. Déjà disponible sur AWS, elle permet aux clients et partenaires d’interconnecter leurs applications et ressources à la fois on-premises et dans le cloud et ceci en toute simplicité.

La plateforme de TIBCO offre une connectivité étendue avec près de 200 points de terminaison pour les suites métiers, sources de données, plateformes de stockage et technologies de connectivité, qu’elles fassent partie des systèmes legacy ou de nouvelle génération. Au sein de l’univers Microsoft, parmi celles-ci, figurent notamment Dynamics 365 ou encore SQL Server. « La disponibilité de TIBCO Cloud Integration sur Azure offre aux clients des connecteurs préconçus et riches en fonctionnalités pour les applications Microsoft, à l’image de l’écosystème Dynamics 365 et des services cloud Azure. Désormais, les entreprises peuvent mettre en œuvre et assurer l’intégration de solutions, ainsi que de pratiquement tous les points de terminaison au sein d’un environnement géré dans Azure », explique Matt Quinn, directeur des opérations chez TIBCO. « Aujourd’hui, nous proposons l’une des rares solutions d’intégration disponible à la fois sur AWS et Microsoft Azure. Nos clients bénéficient ainsi d’une grande flexibilité et liberté quant aux choix des technologies à déployer pour se connecter à leurs applications, services et autres environnements Microsoft. »

Pour TIBCO, « les clients, souhaitant faire fonctionner leur écosystème SAP sur l’infrastructure cloud de Microsoft, peuvent désormais migrer vers Azure en toute confiance, tout en connectant l’ensemble de leurs données SAP critiques ». En effet, SAP a récemment annoncé le lancement de Project Embrace qui simplifie la migration de charges de travail SAP vers le cloud grâce à une collaboration renforcée avec Microsoft Azure.