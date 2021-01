Apple vient de publier une alerte avertissant que les aimants intégrés aux iPhone 12 et à ses accessoires MagSafe pouvaient poser un risque de santé aux personnes équipées de pacemakers et défibrillateurs.

Il y a quelques jours, Heart Rythm Journal publiait un article médical pointant les risques posés par les iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max sur le bon fonctionnement des défibrillateurs cardiaques implantables (ICD). L’ICD demeure l’un des outils les plus populaires pour gérer l’arythmie ventriculaire maligne chez les patients présentant des troubles cardiaques à risque élevé. L’article rappelle qu’un système ICD contient une batterie, des condensateurs, un circuit de détection et de battement, etc. « Tous les ICD sont équipés d’un interrupteur intégré (interrupteur de Reed, capteurs à effet Hall, résistances ou bobines magnétiques) qui répond à un champ magnétique appliqué de l’extérieur ». Le problème, c’est que les iPhone 12 sont dotés d’un jeu d’aimants circulaire autour de la zone de charge « MagSafe ».

Apparemment, le nom de l’accessoire de recharge n’a pas été très judicieusement choisi par Apple. Car son système n’a rien de « Safe » pour les porteurs de pacemakers et de défibrillateurs, des appareils sensibles aux champs magnétiques des smartphones d’Apple.

Apple n’a jamais vraiment caché les risques de sa technologie pour les porteurs de tels appareils. Mais, la firme ne le criait pas non plus sous tous les toits se contentant de se protéger juridiquement par des avertissements glissés au fin fond d’une documentation que personne ne lit jamais.

Suite à la publication du papier scientifique, le constructeur a réagi en publiant une alerte très officielle. Il y indique que « les aimants et champs électromagnétiques des iPhone 12 et des accessoires MagSafe et MagSafe Duo sont susceptibles de gêner le bon fonctionnement des appareils médicaux ». Le constructeur estime cependant que ses nouveaux modèles « ne sont pas censés présenter un plus grand risque d’interférences » que ces précédents modèles (ou d’une manière générale n’importe quel autre smartphone). Depuis une étude publiée par l’ESC en 2015, les risques posés par les smartphones (quel que soit son constructeur) sont démontrés. L’étude demandait d’ailleurs que les recommandations internationales (qui ont depuis l’apparition des téléphones mobiles préconisé de garder une distance minimale de 20 cm avec les dispositifs médicaux) soient mises à jour.

Il conseille néanmoins de maintenir « une distance de sécurité entre votre iPhone (et ses accessoires MagSafe) et votre appareil médical (plus de 15 cm ou plus de 30 cm en cas de charge sans fil) ». Une façon déguisée d’expliquer qu’il vaut mieux ne pas avoir d’iPhone 12 sur soi si l’on porte un mécanisme cardiaque. « Si vous pensez que votre iPhone ou un accessoire MagSafe interfère avec votre appareil médical, cessez de l’utiliser », précise l’alerte sans proposer le moins du monde un remboursement.