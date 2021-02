Livrestorm, spécialiste français de communication vidéo tout-en-un, annonce le lancement de son API. Cette ouverture de sa plateforme permettra aux clients et aux partenaires d’intégration de disposer d’un moyen simple, efficace et universel d’accéder à leurs données et d’automatiser leurs processus en connectant Livestorm à tout autre logiciel marketing ou de vente grâce à quelques lignes de code.

Déjà accessible à certains clients en version beta depuis fin 2020, l’API bénéficiera dans les prochains mois d’une documentation ad hoc afin de fournir aux développeurs les outils et ressources dont ils ont besoin.

Actuellement intégrée avec plus de 20 applications telles que Pipedrive, HubSpot et Intercom, la plateforme de communication va encore s’enrichir. L’éditeur prévoit de déployer plus de 100 intégrations supplémentaires en 2021.

Gilles Bertaux, co-fondateur, précise : « Chaque équipe qui utilise Livestorm doit pouvoir personnaliser son espace de travail en fonction de ses besoins et des outils qu’elle utilise au quotidien. Nous sommes ravis de lancer notre API pour accélérer le nombre d’intégrations que nos clients peuvent connecter avec Livestorm ».