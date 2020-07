L’augmentation massive du nombre des télétravailleurs, pour cause de confinement Covid-19, a obligé les entreprises à trouver des solutions pour continuer à communiquer à distance. Si l’on entend beaucoup parler de Zoom et autres Teams, le phénomène a également profité à la pépite française Livestorm, spécialisée dans les webinars pour le B2B. L’entreprise a multiplié par 8 son chiffre d’affaires et opère désormais dans une centaine de pays.

Rappelons que Livestorm propose deux catégories de services de communication vidéo : Livestorm Webinar (pour organiser et diffuser des webinars en direct, à la demande ou automatisés) et Livestorm Meet (pour des réunions instantanées ou planifiées).

L’entreprise a vu le nombre de sessions mensuelles doubler depuis le mois de mars et leur utilisation augmenter de 200%. Cela a permit au fournisseur de service vidéo de recruter de nouvelles entreprises clientes, 3000 au total dont 80% à l’international. Présente en Amérique du nord, Livestorm revendique aujourd’hui 20% de parts de marché sur le continent.

Pour soutenir cette croissance rapide et répondre aux évolutions des besoins de ses clients, Livestorm restructure ses équipes et a déjà accueilli neuf nouveaux collaborateurs depuis le début du confinement, exclusivement dédiés aux équipes commerciales, tech et support client.

Livestorm, qui enregistre une croissance de 30 % de son équipe et compte désormais 38 collaborateurs, envisage également de recruter une vingtaine de nouveaux talents d’ici la fin de l’année afin de renforcer ses équipes tech, marketing et relation client, en Europe et aux États-Unis.

Gilles Bertaux, cofondateur et CEO, indique : « Cette crise pandémique nous a permis d’atteindre, dès mars, les objectifs projetés de fin 2020. Véritable tremplin pour notre activité, nous avons vu de nouveaux usages de nos solutions se dessiner, notamment en termes de communication interne ».