Logitech, célèbre concepteur de produits et périphériques pour les utilisateurs d’IT, lance une mise à jour majeure de son portail Sync qui vise à simplifier significativement les opérations informatiques et la prise en charge des équipes décentralisées.

Pour être tout à fait précis, Sync n’est pas une nouveauté. Logitech proposait ce logiciel d’administration de dispositifs de visioconférences aux administrateurs réseau depuis quelques temps déjà. Mais cette plateforme prend désormais une nouvelle orientation pour mieux s’inscrire dans un monde de travail hybride avec des collaborateurs de plus en plus équipés chez eux de matériels de visioconférences avancés.

Ainsi, dans sa nouvelle version, Sync prend désormais en charge les dispositifs de collaboration personnelle, tels que les webcams, les casques et les stations d’accueil (Logi Dock). Au travers de ce service, les responsables informatiques peuvent désormais gérer facilement aussi bien les salles de conférence que les postes de travail (y compris distants) à partir d’une même interface en mode SaaS. Ils peuvent envoyer des mises à jour de micrologiciels et activer de nouvelles fonctionnalités à des milliers de salles de réunion et à des millions de dispositifs de collaboration personnelle. Et ainsi éviter de créer des tickets d’incident pouvant être un frein à la productivité.

Sync fonctionne sur les plateformes cloud les plus populaires telles que Microsoft Teams, Zoom et Google Meet, de sorte que l’équipe informatique puisse obtenir une visibilité sur tous ses appareils, quelle que soit la plateforme utilisée.

Logitech Sync veut également aider les entreprises à repenser les espaces de travail et mieux les adapter aux nouveaux besoins engendrés par le travail hybride. Typiquement, la plateforme fournit des données précieuses pour analyser l’occupation des salles de réunion et vérifier qu’elles sont effectivement adaptées aux besoins.

Scott Wharton, DG et VP de la division Video et Collaboration de Ligitech, relève : « Le travail à distance et les outils de collaboration ont créé de nouvelles difficultés maintenant que des centaines de millions de personnes sont à la maison et que les équipes informatiques n’ont pas une visibilité optimale sur les problèmes et la manière de les résoudre. Logitech Sync résout ce problème en offrant une surveillance à distance des équipements que ce soit à la maison ou au bureau (où n’importe où d’ailleurs), sans parler d’une toute nouvelle interface d’aperçus et d’analyses pour que nos organisations continuent de fonctionner et de se développer ».

Découvrez Sync en 1 minute en vidéo :