À l’heure où la mise en confinement des collaborateurs a boosté les pratiques de télétravail et renforcé l’adoption du hub collaboratif de Microsoft, Teams, LogMeIn annonce d’essentielles améliorations à sa solution GoToMeeting.

Comme tous les acteurs du secteur, l’éditeur constate une croissance spectaculaire dans l’usage de ses solutions de communication et de collaboration à distance. LogMeIn annonce ainsi un « bond spectaculaire » avec une utilisation 10 fois supérieure de sa solution GoToMeeting comparée aux premières semaines de 2020. Les téléchargements de la solution ont progressé de 600% sur Android et de 370% sur iOS en l’espace de deux semaines uniquement.

Pour s’assurer d’une parfaite fluidité des processus de prise de contacts et de tenue des réunions dans les conditions de télétravail actuelles, LogMeIn annonce renforcer son intégration à Microsoft Teams pour déclencher les réunions et les appels GoToMeetings sans quitter les fils de discussion Teams.

LogMeIn annonce également l’intégration de GoToMeetings, GoToWebinar et GoToTraining à la solution d’apprentissage (LMS) Docebo afin de combiner les sessions d’apprentissage sous Docebo aux fonctionnalités de vidéoconférence, de Webinar et d’enseignement vidéo de ses plateformes.

En outre, LogMeIn annonce plusieurs améliorations dans GoToMeetings : la suppression des bruits ambiants, l’amélioration de la qualité sonore sur les réseaux de mauvaise qualité, et une option de rappel « Call Me ». De nouvelles fonctionnalités de sécurité font également leur apparition pour assurer un total chiffrement des opérations et une meilleure protection des contenus partagés.

Par ailleurs, pour faire face à la situation exceptionnelle du moment, LogMeIn affirme mettre « un point d’honneur à garantir la sécurité de ses utilisateurs à travers ses solutions audio, vidéo, d’accès à distance et des équipes supports. Ces derniers sont à l’œuvre pour assurer une continuité de service optimale. Pour ce faire, les capacités de mémoire et la capacité des réseaux ont été renforcées afin d’éviter toute défaillance système, peu importe la localisation des utilisateurs. LogMeIn dispose d’un réseau de datacenters capables de prendre le relai si besoin et sans changer les contrôles régionaux sur la résidence des données ». Nul ne doute que les DSI et RSSI seront sensibles à ces arguments.

Pour ceux qui ne connaissent pas GoToMeeting, découvrez la solution en vidéo et en 2 minutes chrono :