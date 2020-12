L’Open Invention Network (OIN) célèbre ses 15 ans de protection de Linux et de la communauté Open Source Software (OSS) contre les « Pattent Trolls » et autres attaques autour des brevets. Le même jour, OVHCloud annonce rejoindre l’OIN avec son portefeuille de brevets Linux autour du cloud…

A l’origine, l’OIN est un fonds de propriété intellectuelle créé fin 2005 par IBM, Novell, Philips, Red Hat et Sony dans le but d’acquérir des brevets et de les mettre à disposition des développeurs libres afin de protéger les logiciels libres. A cette époque Linux était notamment attaqué par SCO mais également menacé par le Microsoft d’un Steve Ballmer qui comparait Linux au cancer et affirmait que Linux violait plus de 200 brevets Microsoft. C’était une autre époque… un autre temps…

15 ans et tout a changé

Aujourd’hui l’OIN est devenu depuis une vaste et puissante communauté qui oeuvre à réduire les risques liés aux brevets autour de Linux et des technologies open source qui y sont affiliées. Et Microsoft est membre de l’OIN. Sous l’égide de Satya Nadella, l’entreprise a rejoint la communauté en 2018 en y apportant plus de 60.000 brevets ! D’autres en ont fait de même : Google, Nec, Toyota ont rejoint le club des principaux investisseurs de l’OIN. Et des chinois comme Tencent, Baidu, Alibaba ont également rejoint cette communauté qui compte aujourd’hui 3 300 membres. L’OIN porte ainsi un portefeuille de 2,6 millions de brevets et applications protégées contre toute attaque légale autour de ces propriétés intellectuelles.

En outre l’OIN détient 1300 brevets en nom propre qui sont libres de droits pour toute organisation engagée à ne pas opposer ses brevets au système d’exploitation Linux.

Au delà du système Linux lui-même, d’autres technologies sont protégées par l’OIN telles que Android, Hyperledger, X Server, Open Stack, Hadoop, et la plupart des technologies Apache.

OVHcloud rejoint l’OIN

Comme pour célébrer un peu mieux cet anniversaire, OVHcloud annonce son adhésion à l’Open Invention Network (OIN) et confirme son engagement dans la promotion de l’innovation libre et son soutien à la communauté Open Source à l’échelle mondiale. Un écosystème sur lequel le groupe s’est toujours appuyé pour construire des solutions plus flexibles et accessibles, capables d’accompagner l’évolution des besoins de ses utilisateurs.

Conformément à ses valeurs de confiance et de collaboration, mais aussi de transparence, de réversibilité et d’interopérabilité, OVHcloud rejoint l’OIN pour accélérer sa stratégie d’innovation ouverte. OVHcloud envisage également d’octroyer à la communauté du Libre des licences sur son portefeuille de brevets sous Linux, une façon de promouvoir l’innovation et contribuer à la communauté.

Miroslaw Klaba, co-fondateur, estime que « l’adhésion à l’OIN est un atout de taille pour poursuivre le développement de notre feuille de route autour de l’innovation ouverte, et la partager avec la communauté. En construisant un cloud ouvert, OVHcloud veut permettre à chacun d’innover librement et en toute sécurité ».