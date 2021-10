LumApps, éditeur de solutions vidéo dédiée à l’Expérience Employé, valorise l’acquisition récente de Novastream et annonce le lancement de LumApps Play.

LumApps Play permet aux entreprises de favoriser l’engagement des collaborateurs en exploitant les contenus vidéo sur la plateforme LumApps, sans exiger de compétences techniques spécifiques tout en gardant un contrôle total des contenus et de leur utilisation. Les vidéos sont ici sécurisées et chiffrées.

Visant à transformer les vidéos en source de connaissance, LumApps Play facilite la recherche, la gestion et la diffusion de vidéos pertinentes en langue natale ou avec sous-titres au sein de l’entreprise. La qualité vidéo s’ajuste automatiquement au contexte des collaborateurs (devices utilisés et connexion disponible). LumApps Play permet aux collaborateurs de collecter des vidéos et de les intégrer à tout type de contenu de la plateforme LumApps. La solution offre une barre de recherche pour effectuer des interrogations sur l’ensemble des contenus de l’entreprise : vidéos mais aussi articles, posts, documents, etc.

Blaise Kremer, Product Manager, souligne : « Les contenus vidéo constituent une alternative incontournable pour assurer une meilleure accessibilité des communications stratégiques à tous les collaborateurs (“top-down”) ».

Découvrez LumApps Play en vidéo :