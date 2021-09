Luminar Neo, édité par le spécialiste de l’imagerie Skylum à qui l’on doit déjà le logiciel Luminar AI, propose aux créatifs un nouvel outil d’édition photo qui utilise l’Intelligence Artificielle pour leur permettre de donner la pleine mesure de leur créativité.

Ce tout nouveau logiciel photo utilise une IA pour

ré-éclairer une photo : correction de contre-jour, correction ISO, correction des problèmes liés à l’usage du Flash.

supprimer automatiquement les arrières plans sans masquage ni recadrage.

éditer les défauts d’une photo par suppression de saleté, tâches ou poussières sur l’objectif, mais aussi suppression de câbles électriques et autres « lignes » présentes dans l’image

masquer facilement des éléments et réaliser des fusions créatives entre masques et calques.

Luminar Neo se veut un outil rapide, simple et amusant. Efficacité et productivité sont au cœur de ce logiciel qui est disponible à la fois pour Windows et pour Mac.

Yvan Kutanin, PDG de Skylum, souligne : « Avec Luminar Neo, nous donnons la possibilité à encore plus d’artistes et de photographes de donner vie à leur vision créative ».