Mailinblack, spécialiste de la protection contre les menaces contenues dans les emails, et Wooxo, spécialiste de la sauvegarde et de la migration des données, montent une offre commune à l’attention des TPE, PME mais également de la fonction publique ou du secteur de la santé.

Les deux acteurs français sont membres d’Hexatrust ce qui explique en partie ce rapprochement. Avec la recrudescence des cyberattaques ces derniers mois, les entreprises s’interrogent de plus en plus sur les moyens de protéger davantage leurs messageries et leurs données hébergées au sein de l’environnement collaboratif Microsoft 365.

Adoptant le principe de « l’union fait la force », l’offre commune se veut complète combinant la protection avancée de la messagerie de Mailinblack (avec ses technologies de détection à base d’IA) aux services « zéro perte de données » et « zéro interruption de service » de Woxoo qui assurent aux entreprises un redémarrage immédiat en cas d’incident et une récupération des données, systèmes et applications en toute circonstance.

L’offre packagée est assortie d’un accompagnement adapté à la taille de l’entreprise.

« Notre alliance est naturelle car elle rend plus accessible que jamais la meilleure réponse aux deux besoins principaux des PME en cybersécurité : la protection des données d’une part, et de la boîte mail d’autre part. Mailinblack et Wooxo sont les acteurs souverains les plus avancés sur la cybersécurité des petites structures, un sujet devenu clé avec l’accélération de la transformation digitale et du télétravail dans le contexte de la crise du Covid 19 » déclare Paul Tomer, Chef produit de Mailinblack.

« Nous contribuons à rendre toujours plus sûrs les environnements de travail et à répondre aux besoins spécifiques des TPE et PME. Notre objectif est de protéger les données des entreprises car il s’agit de de la véritable richesse de notre économie » précise Louis-Frédéric Laszlo, Chef produit chez Wooxo.