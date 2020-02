Apple a beau le nier haut et fort, ses plateformes – et par voie de conséquences, ses utilisateurs – ne sont pas à l’abri des cybercriminels et de leurs techniques pour infecter les machines, dérober des identifiants, prendre en otage des fichiers. Ce déni de la réalité d’Apple ne sert pas les utilisateurs et met aujourd’hui en péril les entreprises. Fidèles à la marque et très enclins à en croire « la bonne parole », les utilisateurs Mac sont souvent moins prudents et moins informés des bonnes pratiques que les utilisateurs PC.

Dans de telles conditions, il n’est pas surprenant de voir le dernier rapport Malwarebytes signaler une « augmentation significative des menaces Mac en 2019 ». Mieux encore, selon le rapport, la protection Malwarebytes a détecté 11 menaces par Mac en moyenne soit le double de ce que détecte la même protection sous Windows (5,8 menaces par PC) !

Non seulement le nombre de menaces détectées sur les Macs a presque triplé en un an, mais il dépasse désormais très largement les détections sur PC. Et les menaces Macs sont également entrées dans le Top des détections Malwarebytes tous systèmes confondus.

Pour l’éditeur, « si 2019 doit nous apprendre une seule chose, c’est qu’il est grand temps de se pencher sérieusement sur la sécurité des Mac ». Et grand temps pour Apple de cesser de nier l’évidence ?

Le rapport « 2020 State of Malware Report » de Malwarebytes Labs est librement téléchargeable sur le site de l’éditeur.